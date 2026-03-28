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MCB जिले में वन विभाग की अतिक्रमण पर कार्रवाई, महिला ने लगाया घर उजाड़ने का आरोप, न्याय की गुहार

वन विभाग की कार्रवाई से एक दृष्टिहीन महिला बेघर हो गई. हालांकि विभाग का कहना है कि नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई.

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महिला ने लगाया घर उजाड़ने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 28, 2026 at 2:45 PM IST

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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के जनकपुर नगर पंचायत क्षेत्र में वन विभाग ने वनभूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. यह कार्रवाई वनमंडल मनेंद्रगढ़ के कुंवारपुर वन परिक्षेत्र में की गई. लेकिन इस कार्रवाई में एक दृष्टिहीन महिला का घर टूटने से मामला चर्चा का विषय बन गया है.

वन विभाग की कार्रवाई

वन विभाग की टीम ने कम्पार्टमेंट नंबर 1271 की जमीन पर बने अवैध कब्जों को हटाया. अधिकारियों के अनुसार, कुछ लोग झिल्ली और मिट्टी से अस्थायी मकान बनाकर वनभूमि पर कब्जा कर रहे थे. सूचना मिलने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन मकानों को तोड़ दिया और लकड़ी भी जब्त कर ली.

MCB जिले में वन विभाग की अतिक्रमण पर कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दिव्यांग महिला ने कहा- अब कहा जाऊं

इस कार्रवाई में मुन्नी बाई नाम की दृष्टिहीन महिला भी बेघर हो गईं. उन्होंने भावुक होकर बताया कि वह देख नहीं सकतीं. उसने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि वह मजबूरी में यहां घर बना रही थीं. उनके पति टीबी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और पारिवारिक विवाद के चलते उन्हें अलग रहना पड़ रहा था.

मैं दोनों आंखों से अंधी हूं, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं अब मैं कहां जाऊं? वन विभाग ने मेरा घर तोड़ दिया, अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है.- मुन्नी बाई

अन्य लोगों का भी नुकसान

महिला का आरोप है कि कर्मचारियों ने न केवल उनका घर तोड़ा बल्कि निर्माण में उपयोग की गई लकड़ी भी जब्त कर ली. वहीं अन्य कब्जाधारियों का भी कहना है कि उनके निर्माणाधीन घरों को भी तोड़ दिया गया, जिससे वे भी प्रभावित हुए हैं.

वन विभाग का पक्ष

वन विभाग के फॉरेस्टर रामायण शर्मा ने बताया कि वनभूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिली थी. नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई. अवैध कब्जा हटाना जरूरी था. संबंधित लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि मुन्नी बाई को तुरंत राहत दी जाए.

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