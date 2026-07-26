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वन मंडल कार्यालय के चौकीदार की मिली डेड बॉडी, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की आशंका, जांच जारी

मृत चौकीदार लिंगम चंदू रात्रि ड्यूटी पर तैनात था, सुबह उसका शव विभाग के कर्मचारियों ने जमीन पर पड़ा देखा.

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वन मंडल कार्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 26, 2026 at 2:16 PM IST

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बीजापुर: जिला मुख्यालय स्थित वनमंडल कार्यालय में पदस्थ चौकीदार लिंगम चंदू की डेड बॉडी मिली है. रात्रि ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से वन विभाग और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. चौकीदार के मौत की जानकारी रविवार सुबह सामने आने के बाद वन विभाग के अधिकारी और पुलिस दोनों मौके पर पहुंचे तथा. विभाग की ओर से फिलहाल इस संबंध में कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है.

वन विभाग के रात्रि गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

जानकारी के अनुसार, लिंगम चंदू शनिवार रात अपनी नियमित रात्रि ड्यूटी पर तैनात था. रविवार सुबह जब उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली तो वनमंडल कार्यालय में शोक का माहौल बन गया. घटना की खबर फैलते ही विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचने लगे. लोगों के बीच इस बात की चर्चा है कि आखिर कैसे चौकीदार की मौत हुई.

वन विभाग के कर्मचारी सदमे में

पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है और जरुरी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

हर एंगल से कर रहे जांच: जांच अधिकारी

जांच अधिकारी के अनुसार, मामले के हर संभावित पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पुलिस ने कहा है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे. पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि घटना के समय कार्यालय परिसर में कौन-कौन मौजूद था और परिस्थितियां किस प्रकार की उस वक्त रही.

पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार

वन विभाग के कर्मचारियों में भी घटना को लेकर चिंता का माहौल है. लंबे समय से विभाग में कार्यरत लिंगम चंदू की अचानक हुई मौत से सहकर्मी सदमें में हैं. हालांकि, इस संबंध में वन विभाग, जिला प्रशासन अथवा पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि की जाएगी.

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