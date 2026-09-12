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वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक का पेड़ कटान व्यवस्था पर पत्र, असंमजस में अधिकारी, जानें पूरा मामला

प्रबंध निदेशक की इस चिट्ठी से खड़ी हुई कई पेचीदगियां ( PHOTO- ETV Bharat )

दरअसल, पत्र में प्रबंध निदेशक नीना ग्रेवाल ने पेड़ों के विदोहन से लेकर ढुलान तक के लिए तय दरों पर ही काम कराए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा है. इस दौरान इस पत्र में 4 बिंदुओं में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं.

वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक का पेड़ कटान व्यवस्था पर पत्र (PHOTO- वन विकास निगम प्रशासन)

वन विकास निगम, प्रदेश में वन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए पेड़ों को काटने और नीलाम करने का काम करता है. इस दौरान ढुलान का काम निजी क्षेत्र से निविदा के माध्यम से करवाया जाता है. इस को लेकर वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक नीना ग्रेवाल ने एक ऐसा पत्र लिखा है, जिसके कारण निगम के अधिकारियों के सामने कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आना तय है.

देहरादून: वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक ने पेड़ कटान को लेकर व्यवस्थाओं पर एक पत्र लिखा है. जिसके साथ ही निगम में कई तरह की पेचीदगियां खड़ी हो गई है. पेड़ कटान में ठेकेदारों की एंट्री से होने वाली परेशानी से लेकर निर्धारित दरों की स्थिति में संवेदनशील मामलों पर संशय के हालात बन गए हैं.

वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक के मुताबिक, पेड़ों के कटान से लेकर ढुलान तक के काम को टेंडर के जरिए करने को कहा गया है. ताकि पारदर्शी तरीके से निर्धारित दरों पर इन कार्यों को कराया जा सके.

हालांकि पेड़ों के कटान और ढुलान को टेंडर के माध्यम से किए जाने और निर्धारित दरों पर ही काम कराए जाने के इन निर्देशों के बाद जीएम कुमाऊं तेजस्वनी पाटिल ने कई व्यवहारिक परेशानियां आने से संबंधित पत्र वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक को लिखा है.

इसमें साफ किया गया है कि पेड़ कटान के काम में निजी क्षेत्र के ठेकेदारों की एंट्री से जंगलों में अवैध कटान से लेकर अनियमितता की स्थिति बन सकती है. जिसके लिए प्रबंध निदेशक से दिशा निर्देश मांगे गए हैं.

इस मामले में गढ़वाल वन विकास निगम के जनरल मैनेजर धीरज पांडे कहते हैं कि,

फील्ड में पेड़ों के कटान को लेकर अलग-अलग तरह की स्थितियां होती हैं और कई बार इन्हीं स्थितियों के कारण वृक्षों के कटान की दरें बदल सकती है. इस दौरान कई बार स्थिति यह होती है कि काफी संवेदनशील हालातों के बीच किसी वृक्ष के कटान के लिए निर्धारित दर से अधिक की रकम में खर्च होने की संभावना रहती है. आपातकालीन स्थिति होने के कारण ऐसे मामलों में फौरन निर्णय लेना होता है.

-धीरज पांडे, जीएम, वन विकास निगम गढ़वाल-

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