ETV Bharat / state

वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक का पेड़ कटान व्यवस्था पर पत्र, असंमजस में अधिकारी, जानें पूरा मामला

वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक के पत्र ने पेड़ कटान व्यवस्था को लेकर निगम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

FOREST DEVELOPMENT CORPORATION
प्रबंध निदेशक की इस चिट्ठी से खड़ी हुई कई पेचीदगियां (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 12, 2026 at 8:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक ने पेड़ कटान को लेकर व्यवस्थाओं पर एक पत्र लिखा है. जिसके साथ ही निगम में कई तरह की पेचीदगियां खड़ी हो गई है. पेड़ कटान में ठेकेदारों की एंट्री से होने वाली परेशानी से लेकर निर्धारित दरों की स्थिति में संवेदनशील मामलों पर संशय के हालात बन गए हैं.

वन विकास निगम, प्रदेश में वन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए पेड़ों को काटने और नीलाम करने का काम करता है. इस दौरान ढुलान का काम निजी क्षेत्र से निविदा के माध्यम से करवाया जाता है. इस को लेकर वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक नीना ग्रेवाल ने एक ऐसा पत्र लिखा है, जिसके कारण निगम के अधिकारियों के सामने कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आना तय है.

FOREST DEVELOPMENT CORPORATION
वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक का पेड़ कटान व्यवस्था पर पत्र (PHOTO- वन विकास निगम प्रशासन)

दरअसल, पत्र में प्रबंध निदेशक नीना ग्रेवाल ने पेड़ों के विदोहन से लेकर ढुलान तक के लिए तय दरों पर ही काम कराए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा है. इस दौरान इस पत्र में 4 बिंदुओं में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं.

वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक के मुताबिक, पेड़ों के कटान से लेकर ढुलान तक के काम को टेंडर के जरिए करने को कहा गया है. ताकि पारदर्शी तरीके से निर्धारित दरों पर इन कार्यों को कराया जा सके.

हालांकि पेड़ों के कटान और ढुलान को टेंडर के माध्यम से किए जाने और निर्धारित दरों पर ही काम कराए जाने के इन निर्देशों के बाद जीएम कुमाऊं तेजस्वनी पाटिल ने कई व्यवहारिक परेशानियां आने से संबंधित पत्र वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक को लिखा है.

इसमें साफ किया गया है कि पेड़ कटान के काम में निजी क्षेत्र के ठेकेदारों की एंट्री से जंगलों में अवैध कटान से लेकर अनियमितता की स्थिति बन सकती है. जिसके लिए प्रबंध निदेशक से दिशा निर्देश मांगे गए हैं.

इस मामले में गढ़वाल वन विकास निगम के जनरल मैनेजर धीरज पांडे कहते हैं कि,

फील्ड में पेड़ों के कटान को लेकर अलग-अलग तरह की स्थितियां होती हैं और कई बार इन्हीं स्थितियों के कारण वृक्षों के कटान की दरें बदल सकती है. इस दौरान कई बार स्थिति यह होती है कि काफी संवेदनशील हालातों के बीच किसी वृक्ष के कटान के लिए निर्धारित दर से अधिक की रकम में खर्च होने की संभावना रहती है. आपातकालीन स्थिति होने के कारण ऐसे मामलों में फौरन निर्णय लेना होता है.
-धीरज पांडे, जीएम, वन विकास निगम गढ़वाल-

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

वन विकास निगम
पेड़ कटान
TREE FELLING
LETTER
FOREST DEVELOPMENT CORPORATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.