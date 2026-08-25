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मासूम की जान लेने वाले लेपर्ड के बाद अब खूंखार भालू कैद! रणथंभौर वन विभाग का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन

सवाईमाधोपुर: रणथंभौर टाइगर रिजर्व की फलौदी रेंज के दुमोदा गांव में हाल ही में लेपर्ड के हमले में तीन वर्षीय मासूम की मौत के बाद वन प्रशासन अलर्ट मोड पर है. वन विभाग ने दुमोदा-कैलाशपुरी इलाके में वनकर्मियों की टीमें तैनात की हैं और आबादी क्षेत्र के पास हिंसक वन्यजीवों के मूवमेंट को देखते हुए उन्हें पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए हैं. दो दिन पहले बच्चे पर हमला करने वाला लेपर्ड पिंजरे में कैद हुआ था, अब एक स्लॉथ भालू (रीछ) भी पिंजरे में कैद हुआ है.

रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि फलौदी रेंज के कैलाशपुरी एवं दुमोदा क्षेत्र में लेपर्ड के साथ-साथ पिछले कुछ समय से एक स्लॉथ भालू भी बार-बार आबादी में आ रहा था. भालू की लगातार मौजूदगी को देखते हुए ग्रामीणों और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने कई जगह पिंजरे लगाकर विशेष निगरानी एवं रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके तहत भालू पिंजरे में कैद हो गया. वन विभाग की टीम ने लगातार निगरानी रखते हुए भालू को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. कार्रवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि आमजन को खतरा न हो और भालू को भी क्षति न पहुंचे.