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वनमंडल विभागीय परीक्षा परिणाम जारी, परीक्षा केंद्रों के हिसाब से मेरिट सूची

छत्तीसगढ़ वनविभाग में विभागीय परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं.रायपुर,दुर्ग,बिलासपुर,सरगुजा और बस्तर परीक्षा केंद्रों में शामिल कर्मियों की सूची जारी हुई है.

Forest departmental exam results
वनमंडल विभागीय परीक्षा परिणाम जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 29, 2026 at 2:50 PM IST

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रायपुर : रायपुर जिले के साथ ही प्रदेश के दूसरे जिले के वन विभाग में कार्यरत सहायक वन संरक्षकों की विभागीय परीक्षा 29 जनवरी को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा का परिणाम बुधवार को छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ने जारी कर दिया.

पांच केंद्रों में आयोजित की गई थी परीक्षा

यह विभागीय परीक्षा रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और जगदलपुर संभाग में आयोजित हुई थी. इस विभागीय परीक्षा में वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों ने परीक्षा दी थी उनके रिजल्ट जारी किए गए हैं. आपको बता दें कि जो अफसर और कर्मचारी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए हैं उन्हें विभाग एक और मौका देगा.

Forest departmental exam results
परीक्षा केंद्रों के हिसाब से मेरिट सूची (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Forest departmental exam results
रायपुर परीक्षा केंद्र की सूची (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Forest departmental exam results
वनमंडल विभागीय परीक्षा परिणाम जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



परीक्षा केंद्र रायपुर से उत्तीर्ण सूची

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