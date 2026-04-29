वनमंडल विभागीय परीक्षा परिणाम जारी, परीक्षा केंद्रों के हिसाब से मेरिट सूची
छत्तीसगढ़ वनविभाग में विभागीय परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं.रायपुर,दुर्ग,बिलासपुर,सरगुजा और बस्तर परीक्षा केंद्रों में शामिल कर्मियों की सूची जारी हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 29, 2026 at 2:50 PM IST
रायपुर : रायपुर जिले के साथ ही प्रदेश के दूसरे जिले के वन विभाग में कार्यरत सहायक वन संरक्षकों की विभागीय परीक्षा 29 जनवरी को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा का परिणाम बुधवार को छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ने जारी कर दिया.
पांच केंद्रों में आयोजित की गई थी परीक्षा
यह विभागीय परीक्षा रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और जगदलपुर संभाग में आयोजित हुई थी. इस विभागीय परीक्षा में वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों ने परीक्षा दी थी उनके रिजल्ट जारी किए गए हैं. आपको बता दें कि जो अफसर और कर्मचारी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए हैं उन्हें विभाग एक और मौका देगा.
परीक्षा केंद्र रायपुर से उत्तीर्ण सूची
- लुकेश बैस ,सहायक वन संरक्षक
- जमुना प्रसाद सिंह उदय ,सहायक वन संरक्षक
- जगदीश प्रसाद दरों ,सहायक वन संरक्षक
- प्रखर नायक ,सहायक वन संरक्षक
- गुलशन कुमार साहू, सहायक वन संरक्षक
- डिकेन्द्र नेताम,सहायक वन संरक्षक
- बीना पटेल, सहायक वन संरक्षक
- अभिनव शर्मा, सहायक वन सरक्षक
परीक्षा केन्द्र दुर्ग
- जय सिंह राजपूत, सहायक वन संरक्षक
- एश्वर्य चन्द्राकर, सहायक वन संरक्षक
- उत्तीर्ण कीर्तिवर्धन, सहायक वन संरक्षक
- आकाश ठाकुर, सहायक वन संरक्षक
- हेमलता देव ,सहायक वन संरक्षक
परीक्षा केन्द्र बिलासपुर
- गौतम पडिभार, आई.एफ.एस.
- तन्मय कौशिक, आई.एफ.एस.
- कुनाल मिश्रा, आई.एफ.एस.
- प्रीति यादव ,आई.एफ.एस.
- शिखा झा, सहायक वन संरक्षक
- रविन्द्र धिरही, सहायक वन संरक्षक
- कुबेर चरण बरिहा, सहायक वन संरक्षक
- यामिनी पोर्ते, सहायक वन संरक्षक उत्तीर्ण
परीक्षा केन्द्र बस्तर
- सुमेध संजय सुरवाडे, आई.एफ.एस.
- रख सारडा, आई.एफ.एस.
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