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तेल मिल में घुसा पांच फीट लंबा कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

पाकुड़ में एक तेल मिल में कोबरा घुस गया. मौके से वनकर्मी ने सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया.

COBRA RESCUE IN PAKUR
तेल मिल से कोबरा का रेस्क्यू (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 2, 2026 at 12:19 PM IST

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पाकुड़: जिले के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित एक तेल मिल में शनिवार रात लगभग साढ़े पांच फिट लंबा कोबरा घुस गया. मील में सांप को देख कर्मियों में अफरा तफरी मच गया और इसकी सूचना मील मालिक को दिया. मौके पर मील मालिक सांप की सूचना वन विभाग को दी. जिसके बाद सांप का रेस्क्यू वनकर्मियों ने किया. विशालकाय कोबरा को वनकर्मियों ने सुरक्षित रेस्क्यू कर घने जंगल में छोड़ दिया. उक्त जानकारी वनकर्मी मो असराफुल शेख ने दी.

वनकर्मी असराफुल ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय के ग्वालपाड़ा स्थित लक्ष्मण यादव के तेल मील में एक विशालकाय सांप पर मौजूद कर्मियों की नजर पड़ी. सांप को देखते ही मील में काम कर रहे कर्मी इधर उधर भागने लगे. कर्मियों ने इसकी जानकारी मील मालिक लक्ष्मण यादव को दी. जिसके बाद लक्ष्मण यादव ने वन विभाग को इसकी सुचना दी.

तेल मील से वनकर्मी ने कोबरा को किया रेस्क्यू (ईटीवी भारत)

सुचना मिलते ही शनिवार देर रात वनकर्मी असराफुल शेख टीम के साथ पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया. वनकर्मी ने बताया कि सांप की लंबाई 5.5 फिट है और इसका उम्र लगभग 35-36 साल है. उन्होंने बताया कि रेस्क्यू किए गये सांप को सुरक्षित घने जंगल में छोड़ दिया गया. विशालकाय कोबरा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

वनकर्मी असराफुल ने मौजूद लोगों से सांप या अन्य वन्यजीव को नहीं मारने, जहरीला या खतरनाक जंतु से दुरी बनाये रखने, सांप के काटने पर झाड़फुक या ओझागुणी के चक्कर में नहीं पड़ने की सलह दी. उन्होंने कहा कि सांप के काटने पर समय रहते पीड़ित को निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए.

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