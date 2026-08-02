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तेल मिल में घुसा पांच फीट लंबा कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

पाकुड़: जिले के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित एक तेल मिल में शनिवार रात लगभग साढ़े पांच फिट लंबा कोबरा घुस गया. मील में सांप को देख कर्मियों में अफरा तफरी मच गया और इसकी सूचना मील मालिक को दिया. मौके पर मील मालिक सांप की सूचना वन विभाग को दी. जिसके बाद सांप का रेस्क्यू वनकर्मियों ने किया. विशालकाय कोबरा को वनकर्मियों ने सुरक्षित रेस्क्यू कर घने जंगल में छोड़ दिया. उक्त जानकारी वनकर्मी मो असराफुल शेख ने दी.

वनकर्मी असराफुल ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय के ग्वालपाड़ा स्थित लक्ष्मण यादव के तेल मील में एक विशालकाय सांप पर मौजूद कर्मियों की नजर पड़ी. सांप को देखते ही मील में काम कर रहे कर्मी इधर उधर भागने लगे. कर्मियों ने इसकी जानकारी मील मालिक लक्ष्मण यादव को दी. जिसके बाद लक्ष्मण यादव ने वन विभाग को इसकी सुचना दी.

तेल मील से वनकर्मी ने कोबरा को किया रेस्क्यू (ईटीवी भारत)

सुचना मिलते ही शनिवार देर रात वनकर्मी असराफुल शेख टीम के साथ पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया. वनकर्मी ने बताया कि सांप की लंबाई 5.5 फिट है और इसका उम्र लगभग 35-36 साल है. उन्होंने बताया कि रेस्क्यू किए गये सांप को सुरक्षित घने जंगल में छोड़ दिया गया. विशालकाय कोबरा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.