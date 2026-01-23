ETV Bharat / state

खनिज निकासी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर उठते सवालों पर वन निगम सख्त, लेगा सख्त एक्शन

खनिज निकासी के दरमियान वाहन रजिस्ट्रेशन में अनियमितता की शिकायत पर वन विकास निगम सख्त हो गया है.

Ramnagar Mining
खनिज निकासी वाहन रजिस्ट्रेशन मामला (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 23, 2026 at 8:50 AM IST

रामनगर: नैनीताल जनपद के रामनगर की कोसी नदी को खनिज निकासी का बड़ा केंद्र माना जाता है, यहां खनिज निकासी के लिए कई प्वाइंट बनाए गए हैं. जिनमें कटिया पुल क्षेत्र सबसे प्रमुख माना जाता है. इस इलाके से हर साल सैकड़ों वाहनों के जरिए खनिज निकासी की जाती है, जिनका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा किया जाता है. नियमों के अनुसार हर वाहन का समय-समय पर रजिस्ट्रेशन रिन्यू होना अनिवार्य है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के दौरान नियमों की अनदेखी के भी आरोप लगते रहे हैं.

मामला संज्ञान में आने के बाद तराई पश्चिम वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि संयुक्त टीम बनाकर ऐसे सभी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे. ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा.
बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जल्द ही व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. फिलहाल, कटिया पुल क्षेत्र में संचालित सभी खनिज वाहनों की जानकारी उत्तराखंड वन विकास निगम से मांगी गई है, जिसका खुलासा जल्द होने की उम्मीद है.

