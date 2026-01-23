ETV Bharat / state

खनिज निकासी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर उठते सवालों पर वन निगम सख्त, लेगा सख्त एक्शन

खनिज निकासी वाहन रजिस्ट्रेशन मामला ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: नैनीताल जनपद के रामनगर की कोसी नदी को खनिज निकासी का बड़ा केंद्र माना जाता है, यहां खनिज निकासी के लिए कई प्वाइंट बनाए गए हैं. जिनमें कटिया पुल क्षेत्र सबसे प्रमुख माना जाता है. इस इलाके से हर साल सैकड़ों वाहनों के जरिए खनिज निकासी की जाती है, जिनका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा किया जाता है. नियमों के अनुसार हर वाहन का समय-समय पर रजिस्ट्रेशन रिन्यू होना अनिवार्य है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के दौरान नियमों की अनदेखी के भी आरोप लगते रहे हैं.