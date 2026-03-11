ETV Bharat / state

उत्तराखंड में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लकड़ी उपलब्ध कराएगा वन विभाग, व्यापारियों ने बताया अव्यवहारिक

दरअसल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कमर्शियल गैस न मिल पाने की वजह से उनका व्यवसाय काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है. हालांकि, खाद्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खाना बनाने के लिए अन्य कुकिंग व्यवस्था पर जोर दे रहे हैं, लेकिन बिना गैस प्रतिष्ठानों में खाना बनाना उनके लिए चुनौती बनी हुई है.

जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने का निर्णय: ऐसा ही कुछ हाल उत्तराखंड में मौजूद कमर्शियल प्रतिष्ठानों में भी देखी जा रही है. प्रतिष्ठानों की समस्याओं को देखते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है, तो वहीं तमाम खाद्य प्रतिष्ठान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.

देहरादून: ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से भारत देश समेत तमाम देशों में गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है. जिसके चलते भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने अस्पताल, छात्रावास और स्कूलों को छोड़कर बाकी कमर्शियल गैस कनेक्शन धारकों को गैस की सप्लाई बंद कर दी है. जिसके चलते व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.

इतना ही नहीं तमाम प्रतिष्ठानों ने गैस उपलब्ध न हो पाने के चलते न सिर्फ खाने की वैरायटी को कम कर दिया है. बल्कि, बल्क में खाना बनाने की जगह अब वो इंडक्शन या फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पर थोड़ा-थोड़ा कर खाना तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो जलाऊ लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. क्योंकि, वर्तमान समय में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की रसोई उस तरह की नहीं है.

"वर्तमान समय में फायरवुड नहीं जला सकते हैं. क्योंकि, एनजीटी और एफएसएसएआई चालान काटने लग जाएगी. इसके अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठान फायरवुड जलाकर अपने किचन को बेकार नहीं कर सकते. क्योंकि, फायरवुड जलाने से किचन में काले-काले धब्बे पड़ जाएंगे. ऐसे में ये आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है. हालांकि, इलेक्ट्रिकल एक सुविधा है, लेकिन उसे पर पूरी तरह से स्विच नहीं किया जा सकता, उसकी भी एक सीमा है."- मनु कोचर, अध्यक्ष, देहरादून होटल इंडस्ट्री एसोसिएशन

वहीं, बेकरी एवं कैफे संचालक वरुण गुलाटी ने कहा कि आज के दौर में लकड़ी की फिजिबिलिटी नहीं है. क्योंकि, वर्तमान समय में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के किचन का सेटअप ऐसा नहीं है कि वहां पर फायरवुड का इस्तेमाल किया जा सके. इसके अलावा जो इंडक्शन प्लेट उन्होंने खरीदी है, वो उनके बर्तनों पर फिट नहीं बैठ रहे हैं.

"इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है, लेकिन आने वाले समय में गैस की सप्लाई सुचारू हो जाएगी. फिलहाल, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए वन विभाग पूरी तरह से तैयार है और जलाऊ लकड़ी किस तरह से कमर्शियल यूज में लाई जा सके, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं. वन विभाग को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि वन निगम के जरिए कमर्शियल संस्थाओं को लकड़ी किस तरह से सप्लाई कर सके, इस पर कार्रवाई कर रहे हैं."- सुबोध उनियाल, वन मंत्री

देहरादून में एलपीजी संकट को लेकर बैठक: उधर, एलपीजी संकट को लेकर दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के मुख्यालय में होटल रेस्टोरेंट और ढाबा व्यवसाय से जुड़े पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक में व्यापारियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की लगातार कमी पर गहरी चिंता जताई.

देहरादून के व्यावसायियों का कहना है कि सिलेंडर उपलब्ध न होने से उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है और आर्थिक तंगी की स्थिति बन रही है. कई व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो उन्हें अपनी दुकानों को बंद करने की नौबत आ सकती है.

दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष और राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड उत्तराखंड के सदस्य पंकज मैंसोन ने होटल रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों से अपील की है कि फिलहाल जितना संभव हो कम से कम गैस सिलेंडर का उपयोग करें और वैकल्पिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दें.

दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल की बैठक (फोटो सोर्स- Doon Valley Vyapar Mandal)

उन्होंने आश्वास किया है कि अगर दो-तीन दिनों के भीतर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो व्यापार मंडल के पदाधिकारी मिलकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए उनसे वार्ता करेंगे. व्यापारियों और व्यावसायियों ने आशा जताई है कि जल्द ही कामर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति बहाल होगी, जिससे होटल और रेस्टोरेंट कारोबार प्रभावित न हो.

ये भी पढ़ें-