पैंथर के हमले में बालक की मौत, लंबी बातचीत के बाद परिजनों और प्रशासन में बनी सहमति

घटना के बाद आक्रोशित मृतक के परिजन अपनी मांगों पर अड़ गए. इसके बाद देर रात तक जिला प्रशासन और मृतक के परिजनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई. एसडीएम सौरव मित्तल ने बताया कि शुक्रवार सुबह फिर परिजनों से समझाइश हुई और लंबी बातचीत के बाद अंततः प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया.

सवाईमाधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे पुराने शहर के रामद्वारा इलाके में गुरुवार देर शाम एक दुखद हादसा हुआ. मंदिर के दर्शन कर लौटते समय पैंथर के हमले में एक आठ वर्षीय बालक की मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद वन विभाग और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया.

पैंथर के हमले में बालक की मौत की खबर फैलते ही बंजारा बस्ती और शहर के बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल में जमा हो गए. उन्होंने वन विभाग और जिला प्रशासन से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की. इस दौरान जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल, डीएफओ मानस सिंह शेखावत समेत पुलिस, प्रशासन और रणथंभौर प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और परिजनों व भीड़ से समझाइश करने लगे. परिजनों ने 30 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग रखी.

पुलिस, प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी शुक्रवार को परिजनों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया. इसके बाद शव लेने के लिए फिर समझाइश शुरू हुई. कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां भी कुछ मुद्दों पर तालमेल नहीं बन पाया. जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बार फिर लंबी बातचीत की, जिसके बाद अंततः परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति बनी. तब जाकर परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए और प्रशासन की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया.

वन विभाग की ओर से मिलेगा मुआवजा: एसडीएम सौरव मित्तल ने बताया कि घटना के बाद से वन विभाग और जिला प्रशासन परिजनों से बातचीत में लगे हुए हैं. एसडीएम ने कहा कि परिजनों को वन विभाग और प्रशासन की ओर से जो भी मदद मिल सकती है, जल्द से जल्द दिलवाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने बताया कि वन विभाग की ओर से परिजनों को पांच लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार जो भी सरकारी मुआवजा और सुविधाएं दी जा सकती हैं, उनके लिए प्रयास किए जाएंगे.