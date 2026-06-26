ETV Bharat / state

अलवर में दिखेगी अयोध्या की झलक: 2 करोड़ से बनेगी श्रीराम वाटिका, अशोक वाटिका से लेकर लेजर शो तक सब कुछ

वाटिका में फलदार, छायादार, फूल व सजावटी पौधे लगाए जाएंगे, जिससे वहां हरियाली रहेगी. विभिन्न प्रकार की वाटिकाएं बनाई जाएंगी.

Shriram Vatika in Alwar
अलवर वन मंडल (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 26, 2026 at 2:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: वन विभाग अलवर की सोनावां की डूंगरी पर करीब दो करोड़ रुपए की लागत से रामायण की थीम पर श्रीराम वाटिका तैयार करेगा. इसमें रामायणकाल की अशोक वाटिका के साथ ही नक्षत्र और ग्रह वाटिकाओं के भी दर्शन हो सकेंगे. पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लेजर लाइट शो भी प्रमुख आकर्षण होगा. इस अनोखे पार्क को विकसित करने का कार्य जुलाई में शुरू होगा और दो साल में पूरा होगा.

अलवर वन मंडल के डीएफओ राजेंद्र हुड्डा ने बताया कि शहर के मध्य सोनावां की डूंगरी पर वन विभाग की ओर से तीन हेक्टेयर में श्रीराम वाटिका विकसित की जाएगी. श्रीराम वाटिका में फलदार, छायादार, फूल व सजावटी पौधे लगाए जाएंगे, जिससे वहां हरियाली रहेगी. विभिन्न प्रकार की वाटिकाएं बनाई जाएंगी, जिनमें नक्षत्र व ग्रह वाटिकाएं प्रमुख होंगी. इसमें मियावाकी तकनीक से भी पौधे लगाए जाएंगे. इसका उद्देश्य लोगों को घूमने के लिए अच्छा पार्क, योगा, बच्चों के खेलने की सुविधा देने के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और देश की संस्कृति से लोगों को रूबरू कराना है.

राजेंद्र कुमार हुड्डा, डीएफओ, वन मंडल अलवर. (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: हाड़ौती के 'मिनी गोवा' में ग्रामीणों की जिद से आई हरियाली, भूमाफियाओं से बचाकर ऐसे खड़ी कर दी 'लव कुश वाटिका'

शहर में बनेगा रमणीक स्थल: डीएफओ ने बताया कि श्रीराम वाटिका को आधुनिक सुविधाओं और धार्मिक आस्था के अनूठे समन्वय के रूप में विकसित किया जाएगा. बच्चों के मनोरंजन के लिए भगवान श्रीराम और लक्ष्मण के शस्त्र की थीम पर आधारित झूले, वानर स्वरूप झूले तथा क्लाइंबिंग वॉल स्थापित की जाएंगी. युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सायंकाल में रामायण के प्रसंगों पर आधारित भव्य लेजर एवं लाइट शो की व्यवस्था रहेगी. साथ ही अत्याधुनिक वॉकिंग ट्रैक और वॉच टावर भी बनेंगे. इन सुविधाओं से श्रीराम वाटिका अलवर का एक अच्छा रमणीक स्थल बनेगी.

प्रकृति और आध्यात्मिकता का मेल: डीएफओ ने बताया कि श्रीराम वाटिका में प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनूठा मेल देखने को मिलेगा. यहां रामायण काल की अशोक वाटिका और पंचवटी से जुड़े पवित्र वृक्ष अशोक, वट, पीपल, कदंब और बेलपत्र विशेष रूप से लगाए जाएंगे. वाटिका के मध्य में एक आकर्षक तालाब या संगीतमय फाउंटेन विकसित किया जाएगा. तालाब के किनारे रामसेतु से प्रेरित पत्थरों का छोटा मार्ग बनाया जाएगा, जो सेल्फी पॉइंट के रूप में विकसित होगा. हुड्डा ने बताया कि लोगों को रामायण काल की अनुभूति कराने के लिए भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रमुख प्रसंगों को दर्शाती प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जिनमें उनके बालपन से लेकर वनवास, रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना, केवट प्रसंग और शबरी के बेर सहित अन्य घटनाएं शामिल होंगी. पार्क की दीवारों पर रामचरितमानस की प्रेरणादायक चौपाइयां भी अंकित होंगी.

लोगों को सुनाई देगी रामधुन: श्रीराम वाटिका में भ्रमण के लिए आने वाले लोगों को रामधुन सुनाई देगी. भजन संध्या, रामलीला और अन्य सांस्कृतिक-धार्मिक आयोजनों के लिए एक मंच भी बनाया जाएगा. श्रीराम वाटिका में लोग भ्रमण के साथ ही धार्मिक पर्यटन का भी आनंद ले सकेंगे.

TAGGED:

GARDEN BASED ON RAMAYANA THEME
VATIKA AT SONAWAN DUNGRI IN ALWAR
FOREST DEPARTMENT DEVELOP GARDEN
SHRIRAM VATIKA IN ALWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.