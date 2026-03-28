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कूनो से निकल राजस्थान पहुंचे केपी-2 चीते की वापसी, 55 दिन में लगाई दौड़

कोटा इलाके के जंगल में घूम रहे चीता केपी —2 को वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर फिर से कूनो नेशनल पार्क भेज दिया गया.

KUNO NATIONAL PARK
बेहोश चीता के साथ वनविभाग की रेस्क्यू टीम (Photo Courtesy: Forest Department)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 2:32 PM IST

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कोटा: कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता केपी-2 राजस्थान में 55 दिनों तक घूमने के बाद वापस लौटा: वह पहले 45 दिन बारां जिले में रहा, फिर पिछले 10 दिनों से कोटा जिले में घूम रहा था. निवासी क्षेत्र में प्रवेश करने से खतरा बढ़ गया, जिसके बाद कूनो सेंचुरी के अधिकारियों ने उसे वापस ले जाने का निर्णय लिया. शुक्रवार को ट्रैंकुलाइज कर स्वास्थ्य जांच के बाद उसे कूनो रिजर्व में छोड़ दिया गया.

कोटा ​में वन विभाग के उपवन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि चीता चंबल नदी के किनारे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और चंबल घड़ियाल सेंचुरी के नजदीक बना हुआ था. ऐसे में उसे निमोदा उजाड़ गांव से शुक्रवार को रेस्क्यू करने का प्लान बनाया गया. चीता को ट्रैक कर रही मॉनिटरिंग टीम की सूचना पर स्टाफ को एक्जैक्ट लोकेशन मिल गई थी. सभी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए थे, जिसके बाद चीते को प्रोटोकॉल के तहत ट्रैंकुलाइज किया गया. इसके बाद उसकी स्वास्थ्य जांच की गई और बाद में उसे श्योपुर ले जाया गया. इस दौरान रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के डीसीएफ अरुण कुमार, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के डीसीएफ मुथु सोमासुंदरम और पुणे नेशनल पार्क के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे.

पढ़ें: कूनो से निकल बारां में घूम रहा चीता केपी-2 पहुंचा कोटा, शुरू हुई निगरानी

चंबल और कालीसिंध के बीच लगा रहा था दौड़: केपी-2 चीता अफ्रीका से लाई गई आशा की संतान है. उसका भाई केपी-3 भी बारां जिले के मांगरोल क्षेत्र में घूम रहा है. चीता केपी-2 चंबल और कालीसिंध नदी के दोनों किनारों के बीच दौड़ लगा रहा था. गेहूं के खेतों से लेकर गांव की सीमा के बाहर तक उसकी मूवमेंट थी, यहां तक कि वह पीपल्दा समेल गांव में भी पहुंच गया था. लगातार उसकी मूवमेंट बढ़ रही थी. यह चीता 19 मार्च को कोटा जिले की सीमा में प्रवेश कर गया था. इसके बाद उसकी लोकेशन पहले आया ना क्षेत्र में आई, बाद में इटावा और चंबल के किनारे वह पीपल्दा समेल और सांगाहेड़ी के नजदीक पहुंच गया था. वह कभी कालीसिंध नदी के नजदीक जाता तो कभी चंबल के नजदीक पहुंच जाता था. वह दिन में करीब 30 से 40 किलोमीटर तक दौड़ लगा रहा था. उसने गुरुवार को एक बकरी का शिकार भी किया था, जबकि इससे पहले वह 45 दिन तक बारां जिले में ही घूम रहा था.

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CHEETAH KP 2 IN KOTA REGION
CHEETAH SENT BACK TO KUNO
चंबल घड़ियाल सेंचुरी
RAMGARH VISHDHARI TIGER RESERVE
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