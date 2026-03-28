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कूनो से निकल राजस्थान पहुंचे केपी-2 चीते की वापसी, 55 दिन में लगाई दौड़

बेहोश चीता के साथ वनविभाग की रेस्क्यू टीम ( Photo Courtesy: Forest Department )

कोटा: कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता केपी-2 राजस्थान में 55 दिनों तक घूमने के बाद वापस लौटा: वह पहले 45 दिन बारां जिले में रहा, फिर पिछले 10 दिनों से कोटा जिले में घूम रहा था. निवासी क्षेत्र में प्रवेश करने से खतरा बढ़ गया, जिसके बाद कूनो सेंचुरी के अधिकारियों ने उसे वापस ले जाने का निर्णय लिया. शुक्रवार को ट्रैंकुलाइज कर स्वास्थ्य जांच के बाद उसे कूनो रिजर्व में छोड़ दिया गया. कोटा ​में वन विभाग के उपवन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि चीता चंबल नदी के किनारे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और चंबल घड़ियाल सेंचुरी के नजदीक बना हुआ था. ऐसे में उसे निमोदा उजाड़ गांव से शुक्रवार को रेस्क्यू करने का प्लान बनाया गया. चीता को ट्रैक कर रही मॉनिटरिंग टीम की सूचना पर स्टाफ को एक्जैक्ट लोकेशन मिल गई थी. सभी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए थे, जिसके बाद चीते को प्रोटोकॉल के तहत ट्रैंकुलाइज किया गया. इसके बाद उसकी स्वास्थ्य जांच की गई और बाद में उसे श्योपुर ले जाया गया. इस दौरान रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के डीसीएफ अरुण कुमार, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के डीसीएफ मुथु सोमासुंदरम और पुणे नेशनल पार्क के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे.