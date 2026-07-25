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जंगली जानवरों का रेस्क्यू, वन विभाग दे रहा खास ट्रेनिंग; जानें कैसे ट्रेंड हो रहे नए-नए रिक्रूट्स

जंगली जानवरों का रेस्क्यू, वन विभाग दे रहा खास ट्रेनिंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: बारिश के मौसम में खतरनाक सांपों के निकलने का सिलसिला तेज हो जाता है. सर्पदंश की घटनाएं बढ़ने लगती हैं. लखनऊ और आसपास के इलाकों में सांपों की काफी अधिकता है. आए दिन यहां के इलाकों में जहरीले सांप निकलते रहते हैं. इसलिए लखनऊ के आसपास के रिक्रूट्स को वन विभाग विशेष तौर पर सांपों का रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग दे रहा है. उपकरणों के जरिए समझाया जा रहा है कि किस तरह के उपकरण को कब इस्तेमाल करना है. इससे सांप का रेस्क्यू हो जाए और खुद भी सेफ रहें. इसी तरह बाघ और तेंदुए का भी आबादी की तरफ तेजी से रुख हो रहा है. इसलिए बाड़े को किस तरह से लगाया जाए. बंद करते समय ध्यान रखा जाए कि कुछ फंसा तो नहीं रह गया है. ऐसा न हो कुछ फंसा रह जाए और बाड़ा बंद ही न हो पाए. कई बार ऐसा हो भी चुका है. कब और कहां ड्रोन उड़ाना है. कैसे ट्रेंकुलाइज करना है. भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है. सांपों को पकड़ने के तरीके: कुकरैल रेंज के रिक्रूट गंगाचरण शर्मा ने बताया कि सांप को पकड़ते समय स्नेक कैचर ग्लव्स अनिवार्य होते हैं. ग्लव्स को पहने बिना सांप पकड़ना नहीं चाहिए. स्नेक कैचर ग्लव्स का फायदा यह मिलता है कि अगर कोई सांप काटने की कोशिश करता है तो वह उंगलियों में काट नहीं पाता है. ग्लव्स पर उसका गुस्सा शांत होता है. इससे रेस्क्यूअर को सुरक्षा मिलती है. इसके अलावा सांप को पकड़ते समय कैरी बैग की आवश्यकता होती है. इसकी गहराई एक मीटर है. कैरी बैग खोलकर सांप को इसके अंदर डाल दिया जाता है. उसके मुंह को बंद कर दिया जाता है और रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया जाता है. इसका दूसरा तरीका एक बड़ी स्टिक होती है. सांप की गर्दन से करीब दो-चार इंच नीचे करके इसे धीरे से पुश किया जाता है. उसी के सहारे सांप को उठाकर कैरी बैग के अंदर छोड़ दिया जाता है. जंगली जानवरों का रेस्क्यू, वन विभाग दे रहा खास ट्रेनिंग. (Photo Credit: ETV Bharat) टॉर्च की भूमिका अहम: इसके अलावा कई तरह की टॉर्च रात के समय रेस्क्यू के लिए दी जाती हैं. एक बड़ी टॉर्च है, जिसकी रेंज 500 मीटर तक होती है. इसके अलावा कहीं पर सफेद उजाले से कम न बने तो उसके लिए रेड और ग्रीन के साथ व्हाइट कलर की टॉर्च उपलब्ध कराई जाती है. इसके अलावा एक हेड लैंप रेस्क्यू करने वाले कर्मचारियों के पास होती है. हेडलैंप तब इस्तेमाल की जाती है जब ऐसी जगह पर जाना हो जहां पर दोनों हाथों की आवश्यकता रेस्क्यू में पड़े. जगह कम हो. हेड लैंप लगाने से दोनों हाथ फ्री होते हैं और दूर तक इसकी रोशनी रहती है. यह उपकरण सांप को पकड़ते समय अनिवार्य होते हैं. हमें ट्रेनिंग दी गई है कि सांप पकड़ते समय इन उपकरणों का इस्तेमाल जरूर करें नहीं तो जहरीला सांप जान भी ले सकता है.