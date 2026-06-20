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उत्तराखंड में वन्यजीव तस्करी और अवैध शिकार रोकने का प्लान, वन विभाग शुरू करने जा रहा 'ऑपरेशन मॉनसून'

हल्द्वानी: उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक के साथ ही वन विभाग ने जंगलों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है. वन्यजीव तस्करी, अवैध शिकार और जंगलों में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग 25 जून से 'ऑपरेशन मॉनसून' शुरू करने जा रहा है. इसके तहत गश्ती दलों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा जाएगा और जंगलों की निगरानी के लिए ड्रोन और आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा.

मॉनसून के मौसम में जंगलों की सुरक्षा वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है. बारिश के कारण वन क्षेत्रों में आवाजाही प्रभावित होती है और कई दुर्गम इलाके निगरानी की पहुंच से दूर हो जाते हैं. ऐसे में वन्यजीव तस्कर और असामाजिक तत्व सक्रिय होने की कोशिश करते हैं. इसी को देखते हुए वन विभाग ने 25 जून से 'ऑपरेशन मॉनसून' शुरू करने का निर्णय लिया है.

वेस्टर्न सर्किल के कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट नीतीश मणि त्रिपाठी का कहना है कि,