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गौशाला में घुसा तेंदुआ, वन विभाग ने ट्रेंकुलाइज कर किया रेस्क्यू, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

अल्मोड़ा जनपद के ज्योली गांव में गौशाला में घुसे गुलदार को वन विभाग की टीम ने ट्रेंकुलाइज किया.

Almora Leopard Terror
गुलदार को किया ट्रेंकुलाइज (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 3, 2026 at 8:47 AM IST

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अल्मोड़ा: अल्मोड़ा जिले के ज्योली गांव में रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ गांव की एक गौशाला में घुस गया. गौशाला के अंदर तेंदुए को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई. हालांकि ग्रामीणों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रात में ही मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. वन विभाग द्वारा गुलदार को ट्रेंकुलाइज करने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

वन विभाग की टीम ने सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम करने के बाद तेंदुए को ट्रेंकुलाइज किया. बेहोश होने के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकालकर कब्जे में लिया गया. इसके बाद तेंदुए की स्वास्थ्य जांच की गई. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार तेंदुआ पूरी तरह स्वस्थ है और उसकी लगातार निगरानी की जा रही है. आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उसे उपयुक्त वन क्षेत्र में छोड़े जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. तेंदुए ने शनिवार को गांव में एक बकरी का शिकार कर उसे मार डाला था. घटना के बाद ग्रामीणों ने मरी हुई बकरी को गौशाला के भीतर तारों से बांधकर रख दिया.

देर रात तेंदुआ दोबारा उसी बकरी को खाने के लिए गौशाला में पहुंच गया. जैसे ही ग्रामीणों ने उसे अंदर घुसते देखा, उन्होंने तुरंत गौशाला का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिससे तेंदुआ अंदर ही फंस गया. इसके बाद बिना कोई जोखिम उठाए वन विभाग को सूचना दी गई. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कराया और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाया. अभियान के दौरान किसी भी ग्रामीण या वनकर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. तेंदुए के सुरक्षित पकड़े जाने के बाद गांव में फैली दहशत का माहौल खत्म हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली.

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वन्यजीव दिखने पर घबराने या उन्हें उकसाने के बजाय तुरंत विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते सुरक्षित कार्रवाई की जा सके और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोका जा सके. बता दें कि अल्मोड़ा जिले के कई क्षेत्रों में गुलदार के आतंक की खबर अक्सर सामने आती रहती है. जिससे लोगों को घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है.

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