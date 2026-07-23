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धड़ल्ले से हो रही लीसा तस्करी, वन विभाग की टीम ने पकड़ा 480 टिन लीसा

रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग की टीम ने एक ट्रक से 480 टिन अवैध लीसा बरामद किया है.

ILLEGAL LISA ACTION
वन विभाग ने पकड़ा अवैध लीसा (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 23, 2026 at 8:51 AM IST

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रामनगर: रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग की बन्नाखेड़ा रेंज की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की. टीम ने बिना वैध प्रपत्रों के ले जाए जा रहे 480 टिन लीसा से भरे एक कैंटर को पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान वाहन चालक जंगल की ओर भागने में सफल रहा, जबकि परिचालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. विभाग ने वाहन और बरामद लीसा को कब्जे में लेकर अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

गौर हो कि वन क्षेत्राधिकारी बन्नाखेड़ा को मुखबिर से सूचना मिली कि कैंटर संख्या UK19CA0856 रानीखेत-भिकियासैंण से बेतालघाट होते हुए रामनगर की ओर आ रहा है, सूचना पर उप वन क्षेत्राधिकारी दीवान सिंह रौतेला के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया तथा बन्नाखेड़ा, बैलपड़ाव, नया गांव और बरैनी क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी गई. करीब 10:30 बजे नया गांव में वाहनों की जांच के दौरान संदिग्ध कैंटर दिखाई दिया,वन कर्मियों द्वारा वाहन रोकने का इशारा करने पर चालक ने वाहन को तेज गति से बरैनी की ओर मोड़ दिया. टीम ने बरैनी रेंज के कर्मचारियों के साथ पीछा किया, जिसके बाद चालक ने नया गांव-बरैनी मोटर मार्ग पर जंगल के किनारे वाहन रोक दिया.

वन विभाग द्वारा अवैध रूप से लीसा परिवहन करने वालों के खिलाफ लगातार सघन चेकिंग और कार्रवाई की जा रही है. बिना वैध प्रपत्रों के लीसा परिवहन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वन विभाग की टीम द्वारा ऐसे मामलों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी अवैध लीसा परिवहन के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-प्रकाश आर्या, डीएफओ, तराई पश्चिमी-

इसके बाद चालक और परिचालक जंगल की ओर भागने लगे, चालक मौके से फरार हो गया, जबकि परिचालक को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया. वाहन की तलाशी लेने पर उसके ऊपर फूड कैट लदे मिले, इन्हें हटाकर जांच करने पर काली पन्नी से ढके 480 टिन लीसा बरामद हुए,जब परिचालक से लीसे के परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गए तो वह कोई भी वैध प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका. वन विभाग ने वाहन सहित 480 टिन लीसा को विभागीय अभिरक्षा में ले लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए वाहन को रेंज कार्यालय बन्नाखेड़ा ले जाया जा रहा है. फरार चालक की तलाश भी की जा रही है. कार्रवाई में बन्नाखेड़ा एवं बरैनी रेंज की संयुक्त टीम शामिल रही.

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