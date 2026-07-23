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धड़ल्ले से हो रही लीसा तस्करी, वन विभाग की टीम ने पकड़ा 480 टिन लीसा

रामनगर: रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग की बन्नाखेड़ा रेंज की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की. टीम ने बिना वैध प्रपत्रों के ले जाए जा रहे 480 टिन लीसा से भरे एक कैंटर को पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान वाहन चालक जंगल की ओर भागने में सफल रहा, जबकि परिचालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. विभाग ने वाहन और बरामद लीसा को कब्जे में लेकर अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

गौर हो कि वन क्षेत्राधिकारी बन्नाखेड़ा को मुखबिर से सूचना मिली कि कैंटर संख्या UK19CA0856 रानीखेत-भिकियासैंण से बेतालघाट होते हुए रामनगर की ओर आ रहा है, सूचना पर उप वन क्षेत्राधिकारी दीवान सिंह रौतेला के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया तथा बन्नाखेड़ा, बैलपड़ाव, नया गांव और बरैनी क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी गई. करीब 10:30 बजे नया गांव में वाहनों की जांच के दौरान संदिग्ध कैंटर दिखाई दिया,वन कर्मियों द्वारा वाहन रोकने का इशारा करने पर चालक ने वाहन को तेज गति से बरैनी की ओर मोड़ दिया. टीम ने बरैनी रेंज के कर्मचारियों के साथ पीछा किया, जिसके बाद चालक ने नया गांव-बरैनी मोटर मार्ग पर जंगल के किनारे वाहन रोक दिया.