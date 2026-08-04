हरिद्वार में कार में छिपकर बैठा था 7 फीट लंबा रेड स्नेक, देखें रेस्क्यू वीडियो
हरिद्वार में मानसून सीजन में बिलों से बाहर निकले सांपों को वन विभाग की क्यूआरटी टीम ने रेस्क्यू किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 4, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 1:10 PM IST
हरिद्वार: हरिद्वार शहर में तीन अलग अलग स्थानों पर सांप निकलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई. वहीं कार में सांप निकलने से कार मालिक के होश फाख्ता हो गए. सांप करीब सात फीट लंबा था, जिसे धामन सांप कहा जाता है. रेस्क्यू टीम ने कार में सांप को पकड़ने का प्रयास शुरू किया, लेकिन सांप बैकलाइट के अंदर घुसकर बैठ गया. जिसके बाद उसे बमुश्किल रेस्क्यू किया गया.
गौर हो कि सांप निकलने की सूचना मिलते ही वन विभाग की क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची और तीनों सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ दिया. मानसून सीजन में सांप और अन्य वन्यजीव आबादी में घुस रहे हैं, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन रहा है. वहीं वन विभाग ने मानसून सीजन में क्यूआरटी टीम को अलर्ट मोड पर रखा है.
पहली घटना सेक्टर 3 क्षेत्र की है, जहां एक कार के भीतर करीब सात फीट लंबा रेड स्नेक मिला. स्थानीय भाषा में इसे धामन सांप कहा जाता है. कार मालिक की नजर जब सांप पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए और इसकी जानकारी मिलने पर घर में अफरा तफरी मच गई. कार मालिक द्वारा तत्काल वन विभाग की क्यूआरटी टीम को इसकी सूचना दी गई. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और टीम ने कार में सांप को पकड़ने का प्रयास शुरू किया, लेकिन सांप बैकलाइट के अंदर घुसकर बैठ गया.
जिसके बाद कार्र को एक धुलाई सेंटर तक पहुंचाया, जहां सीट कवर और बैकलाइट खुलवाकर सांप की तलाश की गई. काफी मशक्कत के बाद स्नेक कैचर भोला ने सांप को बाहर निकालकर का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. इसके बाद कार मालिक ने राहत की सांस ली. दूसरी घटना राजलोक कॉलोनी में हुई, जहां एक मकान के अंदर करीब छह फीट लंबा कोबरा निकल आया. घर में कोबरा दिखाई देते ही परिवार के लोगों में दहशत फैल गई. लोगों ने वन विभाग को सूचना दी और सूचना पर पहुंची क्यूआरटी टीम ने कोबरा का रेस्क्यू शुरू किया.
मानसून सीजन में सांप अन्य अन्य वन्यजीव आबादी में घुस आते हैं, इसलिए क्यूआरटी टीम को अलर्ट रखा गया है. आबादी में वन्यजीव घुसने पर घबराएं नहीं. इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी जाए, ताकि उसे सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके.
-स्वप्निल अनिरुद्ध, डीएफओ-
कड़ी मशक्कत के बाद टीम में शामिल स्नेक कैचर भोला ने सावधानीपूर्वक कोबरा का रेस्क्यू किया. रेस्क्यू करने के बाद कोबरा सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया. वहीं तीसरा रेस्क्यू मनसा देवी मंदिर के पास जोगीवाला कॉलोनी में किया गया, यहां एक घर में अजगर सांप आने से अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलते ही स्नेक कैचर जितेंद्र मौके पर पहुंचे और अजगर को सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया. हालांकि तीनों मामले में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ.
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