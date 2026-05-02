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12 साल के मासूम को निवाला बनाने वाले मगरमच्छ को बमुश्किल किया रेस्क्यू, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

बुग्गावाला थाना क्षेत्र में बच्चे को निवाला बनाने वाले मगरमच्छ को रेस्क्यू कर लिया गया है.

Child dies crocodile attack
मगरमच्छ को किया गया रेस्क्यू (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 2, 2026 at 7:30 AM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में 12 साल के मासूम को निवाला बनाने वाले मगरमच्छ का रेस्क्यू आखिरकार वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कर लिया है. मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. लेकिन मासूम बच्चे की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

जानकारी के मुताबिक बुग्गावाला थाना क्षेत्र के बंजारेवाला गांव निवासी रामकुमार का (12 साल) बेटा राम रहीम स्टोन क्रशर के पास मौजूद था, इसी दौरान अचानक से एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद मगरमच्छ मासूम बच्चे को खींच कर ले गया, वहीं इस खौफनाक मंजर को देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया था, हादसे की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी गई थी, सूचना मिलने के बाद तत्काल बुग्गावाला थाना प्रभारी निरीक्षक अंकुर शर्मा मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया था.

उधर, घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद से ही वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू की तैयारी की, रेस्क्यू ऑपरेशन में वन विभाग की टीम को कई घंटों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और मगरमच्छ को रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग की टीम अपने साथ लेकर चली गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

बता दें कि बीते दिन बंजारेवाला निवासी रामकुमार के बेटे पर अचानक एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया था. घटना के बाद से ही बच्चे के परिवार में मातम छा गया था और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. घटना से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई. लोग वन विभाग के अधिकारियों को जल्द मगरमच्छ से निजात दिलाने की मांग करने लगे. वहीं इस खौफनाक मंजर को देख लोगों में खलबली मच गई थी. इस हृदयविदारक घटना के बाद से मृतक के परिवार को ढांढस बंधाने और सांत्वना देने वालों का तांता लग गया.

पढ़ें-स्टोन क्रशर के पास खेल रहा था बच्चा, तभी मगरमच्छ पानी में खींच ले गया, पुलिस को मिला शव

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मगरमच्छ के हमले में बच्चे की मौत
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