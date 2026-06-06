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जंगली भालू को पड़े से बांधकर मदारी फरार, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

दुमका में वन विभाग की टीम ने एक जंगली भालू का रेस्क्यू किया है.

Forest Department team rescued wild bear in Dumka
पेड़ से बंधा जंगली भालू (सौ. वन विभाग)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 6, 2026 at 5:49 PM IST

3 Min Read
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दुमकाः एक-दो दशक पहले तक मदारी वन्य जीव भालू का खेल गली-मोहल्ले में दिखाते नजर आते थे. जब से सरकार की सख्ती बढ़ी तो भालू का खेल दिखना बंद हो गया. लेकिन आज भी चोरी-छुपे ग्रामीण इलाकों में यह जारी है.

इसका उदाहरण दुमका में देखने को मिला, जब शिकारीपाड़ा प्रखंड के एक गांव में मदारी भालू को लेकर पहुंचा था. जब उसे पता चला कि वन विभाग की टीम आने वाली है तो वह भालू को एक पेड़ से बांधकर भाग निकला. फिलहाल भालू को फॉरेस्ट विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसे दुमका वन क्षेत्र के डिपो में रखा गया है.

Forest Department team rescued wild bear in Dumka
जंगली भालू (सौ. वन विभाग)

मदारी भालू का दिखा रहा था खेल

जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड के मंझलाडीह गांव में शुक्रवार शाम ग्रामीणों ने देखा कि नुरुल नाम का एक मदारी अपने दो जमूरे के साथ एक विशाल भालू को लेकर घूम रहा है. कहीं-कहीं रुक कर वह भालू का खेल भी दिख रहा था. इसी बीच किसी ने यह सूचना वन विभाग को दे दी कि प्रतिबंधित वन्य जीव का खुलेआम खेल दिखाया जा रहा है.

यह जानकारी पाकर शिकारीपाड़ा वन विभाग की टीम मंझलाडीह गांव के लिए रवाना हो गई लेकिन इस बीच मदारी और उसके साथियों को यह भनक लग गई की वन विभाग की टीम आ रही है. उन्होंने फौरन भालू को एक पेड़ से बांध दिया और मौके से फरार हो गए.

Forest Department team rescued wild bear in Dumka
पिंजरे में बंद जंगली भालू (ETV Bharat)

इधर शिकारीपाड़ा के वन अधिकारी तारणी मंडल जब मौके पर पहुंचे तो भालू को पेड़ से बंधा पाया. इसकी सूचना वरीय अधिकारी को देने पर दुमका से एक बड़ा पिंजरा गांव भेजा गया. इधर पिंजरा देख भालू काफी उग्र हो गया. उसे पिंजरे में डालने में चार से पांच घंटे का वक्त लग गया. फिलहाल इसे दुमका के वन विभाग के डिपो में लाकर रखा गया है. साथ ही उस मदारी के ऊपर एफआईआर करने की प्रक्रिया चल रही है.

Forest Department team rescued wild bear in Dumka
वन विभाग द्वारा जंगली भालू का रेस्क्यू (ETV Bharat)

वन विभाग ने दी जानकारी

इस पूरे मामले पर शिकारीपाड़ा प्रखंड के वन विभाग अधिकारी तारणी मंडल ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद भालू को पिंजरे में डाला जा सका. उन्होंने कहा कि इसकी सूचना वाइल्डलाइफ ऑफिसर को भेजी गई है. उनके निर्देशानुसार बहुत जल्द इस भालू को किसी चिड़ियाखाना या उपयुक्त स्थान पर भेजा जाएगा.

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