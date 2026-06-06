ETV Bharat / state

जंगली भालू को पड़े से बांधकर मदारी फरार, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

दुमकाः एक-दो दशक पहले तक मदारी वन्य जीव भालू का खेल गली-मोहल्ले में दिखाते नजर आते थे. जब से सरकार की सख्ती बढ़ी तो भालू का खेल दिखना बंद हो गया. लेकिन आज भी चोरी-छुपे ग्रामीण इलाकों में यह जारी है.

इसका उदाहरण दुमका में देखने को मिला, जब शिकारीपाड़ा प्रखंड के एक गांव में मदारी भालू को लेकर पहुंचा था. जब उसे पता चला कि वन विभाग की टीम आने वाली है तो वह भालू को एक पेड़ से बांधकर भाग निकला. फिलहाल भालू को फॉरेस्ट विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसे दुमका वन क्षेत्र के डिपो में रखा गया है.

जंगली भालू (सौ. वन विभाग)

मदारी भालू का दिखा रहा था खेल

जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड के मंझलाडीह गांव में शुक्रवार शाम ग्रामीणों ने देखा कि नुरुल नाम का एक मदारी अपने दो जमूरे के साथ एक विशाल भालू को लेकर घूम रहा है. कहीं-कहीं रुक कर वह भालू का खेल भी दिख रहा था. इसी बीच किसी ने यह सूचना वन विभाग को दे दी कि प्रतिबंधित वन्य जीव का खुलेआम खेल दिखाया जा रहा है.

यह जानकारी पाकर शिकारीपाड़ा वन विभाग की टीम मंझलाडीह गांव के लिए रवाना हो गई लेकिन इस बीच मदारी और उसके साथियों को यह भनक लग गई की वन विभाग की टीम आ रही है. उन्होंने फौरन भालू को एक पेड़ से बांध दिया और मौके से फरार हो गए.