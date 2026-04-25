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अचानक घर में घुसा विशालकाय मगरमच्छ, लोगों में मचा हड़कंप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

लक्सर: लक्सर रेंज के अंतर्गत ग्राम मुंडाखेड़ा कला में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक किसान के घेर में अचानक मगरमच्छ दिखाई दिया. मगरमच्छ को देखते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही लक्सर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू कर लिया. जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

गौर हो कि लक्सर क्षेत्र में मगरमच्छों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है. ताजा मामला मुंडाखेड़ा कला से सामने आया है. वन विभाग की टीम ने पूरी सतर्कता और सुरक्षा के साथ मगरमच्छ को पकड़ा और उसे उसके प्राकृतिक वास स्थल में सुरक्षित छोड़ दिया. समय रहते रेस्क्यू होने से गांव के बच्चों और ग्रामीणों को संभावित खतरे से बचा लिया गया, जिससे पूरे गांव ने राहत की सांस ली.

वन क्षेत्राधिकारी लक्सर महेंद्र गिरि ने बताया कि ग्राम मुंडाखेड़ा कला निवासी मास्टर पिरतोष सैनी के घर के पास मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई. उन्होंने बताया कि विभाग की प्राथमिकता ग्रामीणों और बच्चों की सुरक्षा है, इसलिए पूरी सावधानी के साथ मगरमच्छ को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया.