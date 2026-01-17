ETV Bharat / state

बहराइच में पकड़ा गया बाघ; 'सुलोचना-डायना' के साथ शूटरों ने किया ट्रेंकुलाइज, 48 घंटे से गांव में जमा रखा था डेरा

डीएफओ सुन्दरेशा ने बताया कि रेंज कार्यालय पर बाघ का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा.

बहराइच में पकड़ा गया बाघ
बहराइच में पकड़ा गया बाघ (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. महसी तहसील इलाके में तीन दिनों से दहशत का पर्याय बने टाइगर को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पकड़ा है. बसौना माफी गांव में बाघ को ट्रेंकुलाइज कर पकड़ लिया है. इलाके में बाघ के दिखने से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ था, जिसके बाद वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही थी. बाघ को रेंज कार्यालय लाया गया है, जहां पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा.

डीएफओ सुन्दरेशा ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)


इस मामले में डीएफओ सुन्दरेशा ने बताया कि महसी तहसील के रेहुआ मंसूर इलाके के बसौना माफी में शनिवार को वन विभाग की टीम ने चार दिनों से डेरा डाले बैठे बाघ को रेस्क्यू कर पकड़ा है. बाघ की सूचना मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए उच्चाधिकारियों के आदेश पर बाघ को पकड़ने के लिए दो हाथियों सुलोचना व डायना को बुलाया गया था.

हाथियों पर बैठकर एक्सपर्ट द्वारा ट्रेंकुलाइज किया गया है, जिसके बाद बाघ को पिंजरे में बंद कर बहराइच के रेंज कार्यालय लाया गया है. रेंज कार्यालय पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि बाघ की उम्र करीब 5 साल है. इसका वजन करीब दो कुंतल से अधिक है. डीएफओ ने बताया कि अब उच्चाधिकारियों के आदेश पर इसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा. बाघ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. दो दिन पूर्व ही बाघ ने एक मवेशी पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था.

महावत ब्रह्मादीन यादव ने बताया कि कल वह जब आए थे, तभी से कांबिंग शुरू की गई थी. हाथियों को देखने के बाद बाघ भाग निकला था. शनिवार को इन्हीं हाथियों पर बैठकर चिकित्सकों द्वारा बाघ को देखते ही ट्रेंकुलाइज किया गया. अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद हम लोग फिर वापस दुधवा नेशनल पार्क चले जाएंगे. वहां पर करीब 26 प्रशिक्षित हाथी हैं, मगर सुलोचना और डायना सबसे ज्यादा जानकार हैं. इसलिए रेस्क्यू के दौरान इन्हें ज्यादा भेजा जाता है.

यह भी पढ़ें : बहराइच में अब बाघ की दहशत; 'सुलोचना-डायना' के साथ शूटरों ने संभाला मोर्चा, फिर भी पकड़ से दूर

TAGGED:

BAHRAICH NEWS
TIGER CAUGHT IN BAHRAICH
FOREST DEPARTMENT TEAM
बहराइच में बाघ
BAHRAICH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.