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अचानक पेड़ पर चढ़ी गर्भवती गुलदार, लोगों का लगा जमावड़ा, वन विभाग की सूझबूझ से टला बड़ा खतरा

पेड़ पर चढ़ा गर्भवती गुलदार ( Photo-ETV Bharat )