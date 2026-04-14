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अचानक पेड़ पर चढ़ी गर्भवती गुलदार, लोगों का लगा जमावड़ा, वन विभाग की सूझबूझ से टला बड़ा खतरा

रामनगर में पेड़ पर चढ़े एक गर्भवती गुलदार का सफल रेस्क्यू कर वन विभाग ने संभावित खतरे को टाल दिया.

RAMNAGAR LEOPARD RESCUE
पेड़ पर चढ़ा गर्भवती गुलदार (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 14, 2026 at 12:07 PM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के लुटाबड़ क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब आज सुबह के समय एक गुलदार कटहल के पेड़ पर चढ़ा हुआ दिखाई दिया। यह इलाका घनी आबादी के बीच होने के कारण मौके पर देखते ही देखते ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई.

सूचना मिलते ही तराई पश्चिमी वन प्रभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. रेंज अधिकारी पूरन सिंह खनायत के नेतृत्व में टीम ने हालात को संभाला और उच्च अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. जानकारी देते हुए रेंज अधिकारी पूरन सिंह खनायत ने बताया किहमें सुबह सूचना मिली कि एक लेपर्ड पेड़ पर चढ़ा हुआ है. मौके पर भीड़ ज्यादा थी, जिससे खतरा बढ़ रहा था. हमने तुरंत टीम बनाकर ट्रेकुलाइजर की मदद से उसे सुरक्षित काबू किया. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. दुष्यंत शर्मा और उनकी टीम ने अहम भूमिका निभाई. उनके द्वारा निगरानी में गुलदार को ट्रेंकुलाइज किया गया और सावधानीपूर्वक पेड़ से नीचे उतारा गया.

वन विभाग की सूझबूझ से टला बड़ा खतरा (Video-ETV Bharat)

जांच के दौरान यह सामने आया कि यह गुलदार मादा है और लगभग 4 से 5 साल की उम्र की है. सबसे खास बात यह है कि यह गर्भवती भी है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन और अधिक संवेदनशील हो गया था. वन विभाग के अनुसार, यह गुलदार पिछले कुछ समय से लुटाबड़ क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा था और इससे पहले भी यह पालतू जानवरों का शिकार कर चुका था. इसे पकड़ने के लिए पहले पिंजरा भी लगाया गया था, लेकिन यह उसमें कैद नहीं हो पाया था. फिलहाल प्राथमिक उपचार और जरूरी जांच के बाद गुलदार को सुरक्षित जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया जारी है. वन विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से न सिर्फ एक वन्यजीव की जान बची, बल्कि क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को भी टाल दिया गया.

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