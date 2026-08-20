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बहराइच में वन विभाग की टीम ने तालाब में मगरमच्छ का किया रेस्क्यू, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

वन दरोगा अनिल कुमार ने बताया कि मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया है.

बहराइच में मगरमच्छ का रेस्क्यू
बहराइच में मगरमच्छ का रेस्क्यू (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 4:32 PM IST

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बहराइच : सुजौली इलाके में एक तालाब में वन विभाग की टीम ने गुरुवार को एक मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू किया. तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी. रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित कौड़ियाला नदी में छोड़ दिया गया है.





जानकारी के मुताबिक, जिले के सुजौली इलाके में स्थित तालाब में मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई. ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वनकर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ का रेस्क्यू अभियान शुरू किया.

ग्रामीणों ने तालाब में मगरमच्छ को देखा था. इसके बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी. सूचना पर वन दरोगा अनिल कुमार टीम के साथ पहुंचे. वनकर्मियों ने ग्रामीणों की सहायता से तालाब से मगरमच्छ को पकड़ने के लिए अभियान चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने करीब दो से तीन फीट लंबे मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया.

वन दरोगा अनिल कुमार ने बताया कि मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया है. उसे उपयुक्त स्थान पर नदी में छोड़ा जाएगा. मगरमच्छ के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.


मगरमच्छ ने बच्चे को बनाया था निवाला : बीते 17 जुलाई को बौंडी थाना क्षेत्र के टिकुरी ग्राम के रहने वाले सुनील (12) चाचा उदय राज सिंह के साथ खेत में धान की रोपाई करने गया हुआ था. वह खेत के बगल में स्थित घाघरा नदी में हाथ धुलने लगा. इसी दौरान पहले से नदी में मौजूद मगरमच्छ ने उस पर हमला कर नदी में खींच ले गया था.

यह भी पढ़ें : 12 साल के मासूम को जिंदा चबा गया मगरमच्छ, नदी में हाथ धोते वक्त अचानक बोला हमला

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