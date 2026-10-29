लातेहार में जंगली हाथी की मौत मामले में जांच के लिए पहुंची वन विभाग की टीम, रेंजर ने जताई आपसी संघर्ष की आशंका
लातेहार में जंगली हाथी की मौत मामले में वन विभाग की टीम जांच करने घटनास्थल पहुंची.
Published : October 29, 2026 at 5:50 PM IST
लातेहार:जिले में जंगली हाथियों के आपसी संघर्ष और उसके बाद हाथियों की मौत की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है. इस क्रम में एक बार फिर लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशुनपुर जंगल में एक हाथी मृत अवस्था में पाया गया है. मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम गुरुवार को घटनास्थल पर पहुंची. जांच के बाद रेंजर नंदकुमार महतो ने बताया गया कि प्रथम दृष्टया हाथियों के आपसी संघर्ष में ही जंगली हाथी की मौत का मामला प्रतीत हो रहा है. हालांकि उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हाथी की मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा.
दरअसल, बुधवार की शाम बालूमाथ थाना क्षेत्र के बिशुनपुर जंगल में एक जंगली हाथी का शव बरामद हुआ था. हाथी की मौत की खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई. हालांकि शाम होने के कारण बुधवार को शव का पोस्टमार्टम संभव नहीं हो पाया था.
वन विभाग की टीम पहुंची घटनास्थल
गुरुवार को रेंजर नंदकुमार महतो के नेतृत्व में वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची. उनके साथ चिकित्सकों की पोस्टमार्टम टीम भी शामिल थी. इधर, घटनास्थल का मुआयना करने के बाद रेंजर नंदकुमार महतो ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाथियों के आपसी संघर्ष के कारण ही जंगली हाथी की मौत हुई है.
उन्होंने कहा कि घटनास्थल काफी बीहड़ जंगल है. यहां दो-तीन किलोमीटर की परिधि में कोई गांव भी नहीं है. घटनास्थल भी घाटी के बीच है. संभावना है कि जंगली हाथियों के आपसी संघर्ष में उक्त हाथी घायल हो गया होगा और उसकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि विभाग अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा. उसके बाद विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा.
पहले भी आपसी संघर्ष में गई है हाथियों की जान
यहां बताते चले कि 2 वर्ष के अंतराल में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में हाथियों के दो अलग-अलग आपसी संघर्ष के मामले में दो हाथियों की मौत हो गई थी. एक हाथी की मौत तो संघर्ष के बाद गंभीर रूप से घायल होने और बाद में उसके इलाज के दौरान फरवरी 2025 में हो गई थी. वहीं एक अन्य हाथी की मौत इसी प्रकार के हाथियों के आपसी संघर्ष में नवंबर 2025 में हुई थी. इतना ही नहीं बेतला नेशनल पार्क के एक पालतू हाथी को जंगली हाथियों ने मार डाला था. यह घटना वर्ष 2021 में हुई है, जब बेतला नेशनल पार्क के पालतू हाथी काल भैरव को जंगली हाथियों ने पलामू किला के पास मार डाला था.
बालूमाथ में बड़ी संख्या में जमे हुए हैं हाथी
यहां बताते चले कि लातेहार जिले के बालूमाथ समेत आसपास के इलाके के जंगल पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत नहीं आते हैं. इसके बावजूद यहां जंगली हाथियों की उपस्थित बनी रहती है. स्थानीय लोग बताते हैं कि वर्तमान समय में लगभग 15 की संख्या में हाथी आसपास के जंगल में भ्रमणशील हैं.
उक्त हाथियों द्वारा अक्सर लोगों को नुकसान भी पहुंचाया जाता है. हाथियों के आतंक से स्थानीय लोग भी परेशान हैं. हालांकि वन विभाग भी कई बार इस इलाके से हाथियों को भागने का प्रयास कर चुका है, पर हाथी इसी जंगल के आसपास अपना बसेरा बना लिए हैं.
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