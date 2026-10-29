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लातेहार में जंगली हाथी की मौत मामले में जांच के लिए पहुंची वन विभाग की टीम, रेंजर ने जताई आपसी संघर्ष की आशंका

लातेहार के बालूमाथ अंतर्गत बिशुनपुर जंगल में जांच करती वन विभाग की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

लातेहार:जिले में जंगली हाथियों के आपसी संघर्ष और उसके बाद हाथियों की मौत की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है. इस क्रम में एक बार फिर लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशुनपुर जंगल में एक हाथी मृत अवस्था में पाया गया है. मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम गुरुवार को घटनास्थल पर पहुंची. जांच के बाद रेंजर नंदकुमार महतो ने बताया गया कि प्रथम दृष्टया हाथियों के आपसी संघर्ष में ही जंगली हाथी की मौत का मामला प्रतीत हो रहा है. हालांकि उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हाथी की मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा.

दरअसल, बुधवार की शाम बालूमाथ थाना क्षेत्र के बिशुनपुर जंगल में एक जंगली हाथी का शव बरामद हुआ था. हाथी की मौत की खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई. हालांकि शाम होने के कारण बुधवार को शव का पोस्टमार्टम संभव नहीं हो पाया था.