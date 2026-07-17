आगरा में वन विभाग की टीम ने तालाब से 6 दिन बाद पकड़ा मगरमच्छ, वीडियो वायरल
मगरमच्छ की दहशत में बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया. घर के बाहर खेलना भी किया बंद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 12:25 PM IST
आगरा: जिले में गांव शाहपुर गुर्जर में 6 दिन तक मगरमच्छ की दशहत रही. वन विभाग की टीम ने मशक्कत करके तालाब से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया. तालाब से मगरमच्छ के रेस्क्यू का वीडियो गुरुवार देर रात सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
बता दें कि 10 जुलाई को जैतपुर थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर गुर्जर और परिषदीय स्कूल के पास स्थित तालाब में ग्रामीणों ने एक मगरमच्छ देखा था. जिससे गांव में मगरमच्छ की दहशत फैल गई. लोग रात में रतजगा कर रहे थे, आशंका थी कि कहीं रात में मगरमच्छ तालाब से निकल कर गांव में नहीं आ जाए.
मगरमच्छ की सूचना तत्काल ग्रामीणों ने पुलिस, प्रशासन और वन विभाग को दी. जिस पर वन विभाग की टीम मौके पर आई और छानबीन की. मगरमच्छ नहीं मिला तो वन विभाग की टीम चली गई. इसके बाद भी ग्रामीणों की दहशत कम नहीं हुई. फिर ग्रामीणों के डर और मगरमच्छ के तालाब में दिखने की सूचना पर वन विभाग की टीम 14 जुलाई को गांव में पहुंची और मगरमच्छ को तालाब से रेस्क्यू करने का अभियान शुरू किया.
जैतपुर ब्लॉक के बीडीओ नीरज तिवारी ने बताया कि मगरमच्छ के तालाब से रेस्क्यू करने का काम 3 दिन से चल रहा था. जिसमें प्रशासन और वन विभाग ने मिलकर तालाब को खाली कराया. वन विभाग की टीम के साथ आई रेस्क्यू टीम ने तालाब में जाल लगाया. जब कामयाबी नहीं मिली तो रेस्क्यू टीम लौट गई थी.
ग्रामीणों ने बताया कि मगरमच्छ की दहशत में बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया. बच्चे घर के बाहर भी नहीं खेल रहे थे. रेस्क्यू के दौरान गुरुवार को कई बार मगरमच्छ ने रेस्क्यू करने वाले लोगों पर हमला भी किया. गनीमत रही कि कोई उसके हमले की चपेट में नहीं आया. जब मगरमच्छ को रेस्क्यू किया तो उसे जिस कपड़े से बांधा था. उसे ही मगरमच्छ चबा गया. जिस पर उसे रस्सी से बांधकर बड़ी मुश्किल मगरमच्छ से पकड़कर वाहन में डाला गया.
रेंजर राजवीर सिंह सेंगर ने बताया कि वन टीम तालाब पर डेरा डाले थी. गुरुवार दोपहर तालाब में मगरमच्छ दिखा तो ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया. कई घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने तालाब से मगरमच्छ रेस्क्यू किया है. उसकी रस्सी काटी और चंबल नदी के किनारे प्राकृतिक रहवास स्थल पर छोड़ा जाएगा. रेस्क्यू टीम में वन दरोगा धीरेंद्र सिंह, वन रक्षक योगेश कुमार, कमल सिंह, अनुज के साथ ही ग्रामीणों ने अहम भूमिका निभाई.
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