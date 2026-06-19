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शहडोल में माफियाओं के हौसले बुलंद, वन विभाग की टीम को पीटा, सरकारी गाड़ी में मारी टक्कर

पहली घटना शहडोल के दक्षिण वन मंडल की है. यहां बीट गार्ड सुरेश बैगा और रामकिशोर बैगा पर नरसरहा रोड डिपो स्थित गणेश मंदिर के बीच अज्ञात लोगों ने रेकी कर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की. इसके अलावा वनकर्मियों के साथ झूमा झटकी और मारपीट भी हुई. अचानक हुए इस घटना की जानकारी फॉरेस्ट गार्ड्स ने वरिष्ठ अधिकारियों को दी.

शहडोल: शहडोल में माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने और उन्हें धमकाने में पीछे नहीं हट रहे हैं. ऐसा ही एक मामला शहडोल के वन कर्मचारियों की रेकी कर उनके साथ मारपीट और डराने-धमकाने का सामने आया है. वहीं एक अलग घटना में उन्होंने सरकारी गाड़ी में टक्कर मार दी और फरार हो गए. दोनों मामलों में सोहागपुर और कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

दूसरी घटना सोहागपुर थाना अंतर्गत हुई. ग्राम बरखेड़ा में वन विभाग के डिप्टी रेंजर और उनकी टीम रात्रि गश्त कर रही थी. एक वाहन उनकी गाड़ी से सटाते हुए तेजी से निकला जिससे तेज आवाज आई. जिसके बाद वाहन फरार हो गया. आगे जाने पर कुछ लोग ट्रैक्टर से भागते हुए दिखे. वन विभाग ने दोनों घटनाओं की शिकायत थाना सोहागपुर और कोतवाली में दर्ज कराई है.

वन विभाग की टीम पर हमला (ETV Bharat)

शिकायत दर्ज कर दोनों मामले की चल रही जांच

फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ हुई झूमाझटकी की घटना में शिकायत कोतवाली थाना में की गई है, जिसमें दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है, जबकि डिप्टी रेंजर और गश्ती टीम वाहन के साथ हुई घटना की शिकायत सोहागपुर थाने में दर्ज कराई गई है, जिसकी पर जांच चल रही है.

दक्षिण वन मंडल के एसडीओ संतोष शुक्ला ने कहा, रात में हमारे गश्ती दल को भ्रमण के दौरान कुछ संदेह गतिविधियां दिखाई दीं. जिसके बाद उन्होंने उन वाहनों का पीछा करने का प्रयास किया. लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन निकल गया. इसके बाद जो हमारा गश्ती दल वापस आया. गश्ती दल सुबह 4-5 बजे के बीच अपने घर की ओर जा रहा था तभी नरसराहा डिपो के पास मोटरसाइकिल पर दो लोग मिले. उन्होंने वनकर्मियों से माचिस मांगी. उन्होंने कहा, हम माचिस नहीं रखते हैं. उसके बाद वे लोग उनका वीडियो बनाने लगे. रोकने पर उनके द्वारा वन कर्मियों के साथ झूम-झटका की गई. जिस पर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

डीएसपी हेडक्वार्टर राजेंद्र मोहन दुबे ने कहा, थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है. वन विभाग के दो कर्मचारी थे जिनके साथ रास्ते में अज्ञात लोगों ने झूमा झटकी और वाद-विवाद किया. थाना सोहागपुर में भी एक आवेदन दिया गया है, जिसके संबंध में आवेदन की जांच की जा रही है. उसमें जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.