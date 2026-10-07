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महासमुंद में वन विभाग की टीम पर हमला, रेंजर समेत 2 अधिकारियों को बंधक बनाने का आरोप

महासमुंद: बागबाहरा वनपरिक्षेत्र के तमोरा क्षेत्र में वन विभाग की टीम के साथ मारपीट किए जाने की घटना सामने आई है. आरोप है कि लोगों ने 2 अधिकारियों को करीब 5 घंटे तक बंधक बनाए रखा. वन विभाग के मुताबिक, 6 अक्टूबर की रात जंगली सुअर के अवैध शिकार और वन्य मांस के अवैध विक्रय की सूचना पर वनपरिक्षेत्राधिकारी नवीन वर्मा अपनी टीम के साथ कक्ष क्रमांक 95-96 में रात्रि गश्त पर निकले थे. इसी दौरान वनभूमि पर अतिक्रमण करने वाले कुछ लोगों ने वन अमले को घेर लिया और विवाद शुरू हो गया.

वन विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, तमोरा क्षेत्र में कुछ लोगों ने वन कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की धमकी दी और बाद में लाठी-डंडों के साथ मौके पर पहुंचकर टीम को घेर लिया. संख्या अधिक होने के कारण कुछ कर्मचारी वहां से सुरक्षित स्थान की ओर चले गए, जबकि रेंजर नवीन वर्मा और उपवनक्षेत्रपाल नवीन शर्मा मौके पर रह गए. फॉरेस्ट विभाग का आरोप है कि दोनों अधिकारियों के साथ मारपीट की गई, जिससे उन्हें चोटें आईं. इस दौरान रेंजर का पर्स और उपवन क्षेत्रपाल का मोबाइल फोन छीन लिए जाने की भी बात कही गई है.

तमोरा वनखंड की घटना

आरोप है कि दोनों अधिकारियों को तमोरा वनखंड से लगे खेत में बने एक छोटे मकान में ले जाकर बंधक बनाने की कोशिश की गई. बताया गया है कि दोनों अधिकारियों को रात करीब 7:30 बजे से 12:30 बजे तक लगभग पांच घंटे तक बंधक रखा गया. इस दौरान रेंजर ने व्हाट्सऐप के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ बागबाहरा और खल्लारी थाना प्रभारी को घटना की जानकारी दी.

तमोरा वनखंड की घटना (ETV Bharat)





पुलिस और वन अमला मौके पर पहुंचा

सूचना मिलने के बाद बागबाहरा और खल्लारी से पुलिस बल के साथ वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. वन विभाग के अनुसार, पुलिस और वन अमले ने दोनों अधिकारियों को मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया और पुलिस व वन अमले के साथ भी विवाद की स्थिति बनी. इसके बाद पुलिस और वन अमले ने सुरक्षा घेरा बनाकर रेंजर नवीन वर्मा और उपवनक्षेत्रपाल नवीन शर्मा को सुरक्षित बाहर निकाला. दोनों अधिकारियों का बाद में चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया.

वन विभाग की टीम पर हमला (ETV Bharat)

6 अक्टूबर की रात तमोरा वनखंड के कक्ष क्रमांक 95-96 में जंगली सुअर के शिकार और मांस बिक्री की सूचना पर वन विभाग की टीम गश्त पर गई थी. इसी दौरान रात करीब 7:30 बजे तमोरा खैरवार पारा के कुछ ग्रामीणों द्वारा वन अमले को घेरकर बंधक बनाने और लाठी-डंडों से मारपीट करने की सूचना मिली: सुशील कुमार नायक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

मौके पर पहुंची खल्लारी पुलिस

ASP के मुताबिक, सूचना मिलने के बाद बागबाहरा और खल्लारी से पुलिस टीम तथा वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और करीब रात 12:30 बजे अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. उन्होंने बताया कि मामले में FIR की कार्रवाई की जा रही है. जांच के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

तमोरा वनखंड की घटना (ETV Bharat)





अतिक्रमण को लेकर पहले भी दर्ज हो चुके हैं मामले

वन विभाग के अनुसार, तमोरा क्षेत्र में वनभूमि पर अतिक्रमण और विभागीय कार्य में बाधा को लेकर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है. 25 मार्च 2026 को वनभूमि पर अतिक्रमण के प्रयासों को लेकर वन अपराध दर्ज किए गए थे. इसके अलावा 13 मई 2026 को वृक्षारोपण के लिए क्षेत्र की तैयारी के दौरान वन अमले के साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में खल्लारी थाने में FIR दर्ज कराई गई थी. वहीं, 20 जुलाई 2026 को वनभूमि पर दोबारा जुताई कर खेती करने तथा रोपित बांस और सागौन के पौधों को नुकसान पहुंचाने के प्रयास के संबंध में वन अपराध दर्ज किया है.

वन विभाग का कहना है कि दिसंबर 2025 में भी जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस बल द्वारा संबंधित लोगों को वनभूमि पर अतिक्रमण नहीं करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने की समझाइश दी गई थी.

वनभूमि की सुरक्षा, अतिक्रमण की रोकथाम और वन्यजीव एवं वन संपदा के संरक्षण के लिए विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. आम नागरिकों से वन क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल वन विभाग या पुलिस को देने की अपील हम करते हैं: गोविंद सिंह, एसडीओ

फिलहाल मामले में पुलिस द्वारा FIR की प्रक्रिया और जांच की जा रही है। जांच के बाद घटना में शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट होने पर उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.