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रामनगर में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम से मारपीट, असलहा छीनने और ट्रैक्टर छुड़ाने का मुकदमा दर्ज

वन बीट अधिकारी विमल चौधरी, उत्तरी लोअर कोसी रेंज ने दी तहरीर, खनन माफिया पर मारपीट करने का है आरोप

ILLEGAL MINING IN RAMNAGAR
रामनगर में अवैध खनन (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 9, 2026 at 10:06 AM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले रामनगर कोतवाली में वन विभाग की टीम के साथ कथित मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा और असलहा छीनने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामला 6 अप्रैल की सुबह का बताया जा रहा है. वन बीट अधिकारी विमल चौधरी, उत्तरी लोअर कोसी रेंज ने तहरीर देकर बताया कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी रिंकू श्रमिक के साथ नियमित गश्त पर थे और कोसी नदी के क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम के लिए निगरानी कर रहे थे. सुबह करीब 7:20 बजे आरक्षित वन क्षेत्र में खनन निकासी गेट के पास कुछ वाहन अवैध खनन करते दिखाई दिए.

अवैध खनन रोकने गई वन टीम से मारपीट: तहरीर के अनुसार वन विभाग तराई पश्चिमी की टीम ने एक ट्रैक्टर-केकड़ा वाहन को पकड़ लिया और उसे वन अभिरक्षा में लेने की कार्रवाई शुरू की. इसी दौरान वाहन स्वामी अरुणपाल पुत्र मान सिंह पाल निवासी ग्राम जस्सा गाजा तथा उसके साथ मौजूद 3 से 5 अन्य लोगों ने वाहन को कब्जे में लेने का विरोध किया. आरोप है कि उन्होंने वन कर्मियों के साथ गाली-गलौज की, धक्का-मुक्की की और सरकारी कार्य में बाधा डाली. इसी दौरान अरुणपाल द्वारा वनकर्मी का 315 बोर का असलहा और मैगजीन में रखे चार कारतूस छीन लिए गए.

असलहा छीनने और ट्रैक्टर छुड़ाने का मुकदमा दर्ज: वन विभाग के अनुसार इसके बाद आरोपित ट्रैक्टर-केकड़ा वाहन को जबरन छुड़ाकर ले गए. वन टीम ने पीछा कर वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए. बाद में कुछ दूरी पर जंगल की झाड़ियों में असलहा और कारतूस बरामद हुए, जिनके फोटोग्राफ भी वन विभाग के पास सुरक्षित बताए गए हैं.

वन बीट अधिकारी विमल चौधरी की तहरीर पर 7 अप्रैल को जीडी में प्रविष्टि के बाद देर शाम मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. कोतवाली प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे उचित कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि यह घटना दिनांक 6 अप्रैल की है. वहीं 7 अप्रैल देर शाम मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उसके साथ ही पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है.
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