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जंगल में बिज्जू का शिकार कर ले जा रहे दो वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार, अब जेल में कटेगी जिंदगी

हरिद्वार: वन विभाग हरिद्वार की टीम ने दो वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से संरक्षित प्रजाति के बिज्जू का शव बरामद हुआ है. हरिद्वार वन विभाग की चिड़ियापुर रेंज क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नाम पंकज और सौरभ निवासी चंडीघाट, सपेरा बस्ती के रूप में हुई है. आरोपियों ने जंगल में अवैध रूप से शिकार किया और भागने की फिराक में थे. दोनों आरोपियों के कब्जे से बिज्जू के शव के अलावा धारदार हथियार और खून से सने कपड़े भी बरामद हुए हैं. वन विभाग ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

बुधवार को वन विभाग टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चिड़ियापुर रेंज में अवैध रूप से शिकार किया गया है. डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया. चिड़ियापुर रेंजर महेश शर्मा की अगुवाई में टीम ने जाल बिछाया और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सबलगढ़ कक्ष संख्या 6 बी, एनएच 34 पर नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर आ रही मोटरसाइकिल को रोका. वन्यकर्मियों को देखते हुए वाहन सवार सकपका गए और भागने का प्रयास करने लगे.

मुस्तैदी दिखाते हुए टीम ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया. वाहन सवारों की तलाशी की गई तो उस दौरान आरोपियों के पास मौजूद काले रंग के बैग से एक बिज्जू यानी एशियन पाम सिवेट का शव, लोहे के दो धारदार हथियार और खून के धब्बों वाली कमीज बरामद हुई. वन विभाग की टीम ने तत्काल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मोटरसाइकिल को सीज कर दिया. साथ मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. इस कार्रवाई में चिड़ियापुर रेंजर महेश शर्मा, वन दरोगा गौतम राठौर, धर्मपाल सिंह रावत, वन आरक्षी नवल पाठक, सुनील कुमार, रमेश और अमित कुमार शामिल रहे.