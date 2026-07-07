घर बैठे बुक करें पौधे: वन विभाग की ऑनलाइन सुविधा, 6 रूपए से शुरू कीमत
वन विभाग का मानसून में प्रदेश भर में 10.8 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है. विभाग की नर्सरियों में पौध वितरण हो रहा है.
Published : July 7, 2026 at 9:04 AM IST
जयपुर: मानसून की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में पौधरोपण को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ गया है. प्रदेश में वन विभाग का इस बार 10.8 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसमें अन्य विभागों की भी सहभागिता रहेगी. प्रदेश भर की करीब 550 सरकारी नर्सरियों में पौधा वितरण का कार्य शुरू हो चुका है. नर्सरियों में पौधे लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. इस बार ऑनलाइन पौधे खरीदने की व्यवस्था भी है. घर बैठे एक क्लिक करके पौधे बुक कर सकते हैं. पौधों की रेट हाइट के अनुसार 6 से 15 रुपए तक है.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (डवलपमेंट) शिखा मेहरा ने बताया कि इस सीजन में अब तक 29 लाख पौधों का वितरण हो चुका है और 16 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं. पिछले साल करीब 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था, लेकिन टारगेट से ऊपर 11 करोड़ पौधे लगाए गए थे. इस बार भी टारगेट से ऊपर आंकड़ा जाने की उम्मीद है. डीएफओ वी. केतन कुमार के मुताबिक 'हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत इस बार जयपुर जिले में 34 सरकारी नर्सरियों के माध्यम से पौधे बांटे जा रहे हैं. जयपुर जिले में वन विभाग का 45.67 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है. वहीं अन्य विभागों को मिलाकर करीब 66.82 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है.
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इस तरह करें पौधों की ऑनलाइन बुकिंग:वन विभाग की वेबसाइट पर जाकर क्यूआर कोड की सहायता से पौधे बुक कर सकते हैं. नर्सरी में भी जगह-जगह पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं. ऑनलाइन के साथ ही नगद भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है.सरकारी नर्सरियों में फलदार, छायादार और फूलदार पौधे उपलब्ध हैं. नीम, आंवला, नींबू, जामुन, आम, बेर, शीशम, इमली, खेजड़ी, गुलमोहर, कचनार, अशोक, मोरिंगा, पीपल, बरगद, लेसुआ, शहतूत, सीताफल समेत करीब 40 से अधिक प्रजातियों के फलदार, फूलदार और छायादार पौधे उपलब्ध हैं. 'हरियालो राजस्थान' मुहिम के तहत लोगों को पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है.
ये है पौधों की कीमत: जयपुर की स्मृति वन स्थित नर्सरी के वनरक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि ऑनलाइन पौधों की रेट लिस्ट उपलब्ध है. 6 से लेकर 15 रुपए तक पौधे की हाइट के अनुसार रेट है. 2 फीट तक का पौधा 6 रुपए और इससे ऊपर हाइट के अनुसार 10 और 15 रुपए की रेट है. उन्होंने बताया कि काफी संख्या में लोग पौधे लेने के लिए आ रहे हैं. सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक पौधे वितरण किए जा रहे हैं. दोपहर में 1:00 से 2:00 बजे तक लंच टाइम रहता है.
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बारिश में होती है पौधों की ग्रोथ: लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण के प्रति प्रेरित किया जा रहा है.पौधारोपण को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है. पौधे खरीदने नर्सरियों में पहुंच रहे लोगों का कहना है कि प्रदेश में मानसून का समय शुरू हो चुका है. प्रदेश को हरा-भरा बनाने के लिए पौधे लेने पहुंचे हैं. सभी को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए. अपने घर, बगीचे और आसपास की जगह पर फलदार, फूलदार और छायादार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता जरूर निभानी चाहिए. पौधारोपण बहुत जरूरी है. लोग विभिन्न प्रजातियों के पौधे खरीदने के लिए नर्सरियों में पहुंच रहे हैं. बारिश के समय पौधों को लगाने से अच्छी और जल्दी ग्रोथ होती है.