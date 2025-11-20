ETV Bharat / state

तस्करी के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 48 जोड़ी "हत्था जोड़ी" जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार

वन विभाग ने गोह (Monitor Lizard) के शरीर के अंगों की तस्करी करने वाली गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

4 आरोपी गिरफ्तार
4 आरोपी गिरफ्तार (photo source- Forest department)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 9:24 AM IST

2 Min Read
बारां : वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली की सूचना पर बारां वन विभाग की टीम ने बुधवार शाम को एक महत्वपूर्ण संवेदनशील वन्यजीव अपराध नियंत्रण कार्रवाई को अंजाम दिया. वन विभाग ने गोह (Monitor Lizard) के शरीर के अंगों की तस्करी करने वाली गैंग के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 48 जोड़ी शरीर के अंगों, जिसे "हत्था जोड़ी" कहा जाता है बरामद की है.

उपवन संरक्षक सुनील कुमार गौड़ ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी कि किशनगंज क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा मॉनिटर लिजार्ड के "हत्था जोड़ी" का अवैध व्यापार किया जा रहा है. सूचना की पुष्टि के बाद क्षेत्रीय वन अधिकारी बारां भूपेंद्र सिंह हाडा, किशनगंज रेंजर दीपक शर्मा के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की गई. टीम ने किशनगंज क्षेत्र के दो अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी जहां छुपकर बने जीव अव्यव्यों का अवैध संग्रह एवं व्यापार किया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान कुल 48 नाग "हत्था जोड़ी" एवं 2 ट्रैपर वन्य जीव पकड़ने के उपकरण जब्त किए गए. साथ ही 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए जिनमें तीन राजस्थान के निवासी एवं एक मध्य प्रदेश का निवासी है.

रेंजर दीपक शर्मा ने बताया कि मामले में राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मॉनिटर लिजार्ड भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की शेड्यूल में शामिल अत्यंत संरक्षित प्रजाति है, इसका शिकार करना, पकड़ना व्यापार, अव्यव्यों का संग्रह या खरीद फरोख्त सख्त रूप से प्रतिबंधित है, जिसके तहत पकड़े जाने पर 3 से 7 वर्ष तक कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है. कार्रवाई में बारां रेंजर भूपेंद्र सिंह हाडा किशनगंज रेंजर दीपक शर्मा, वनरक्षक गिनता कुमारी, वैजयंती मेघवाल दिनेश कुमार गोचर, भगवान सिंह, सिकंदर मीना, नवीन गोपाल सिंह शेखावत, विकास शर्मा, शुभम शर्मा गिरिराज शर्मा पवन सरिया एवं रामप्रसाद मीणा शामिल रहे.

