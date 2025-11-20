ETV Bharat / state

तस्करी के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 48 जोड़ी "हत्था जोड़ी" जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार

बारां : वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली की सूचना पर बारां वन विभाग की टीम ने बुधवार शाम को एक महत्वपूर्ण संवेदनशील वन्यजीव अपराध नियंत्रण कार्रवाई को अंजाम दिया. वन विभाग ने गोह (Monitor Lizard) के शरीर के अंगों की तस्करी करने वाली गैंग के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 48 जोड़ी शरीर के अंगों, जिसे "हत्था जोड़ी" कहा जाता है बरामद की है.

उपवन संरक्षक सुनील कुमार गौड़ ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी कि किशनगंज क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा मॉनिटर लिजार्ड के "हत्था जोड़ी" का अवैध व्यापार किया जा रहा है. सूचना की पुष्टि के बाद क्षेत्रीय वन अधिकारी बारां भूपेंद्र सिंह हाडा, किशनगंज रेंजर दीपक शर्मा के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की गई. टीम ने किशनगंज क्षेत्र के दो अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी जहां छुपकर बने जीव अव्यव्यों का अवैध संग्रह एवं व्यापार किया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान कुल 48 नाग "हत्था जोड़ी" एवं 2 ट्रैपर वन्य जीव पकड़ने के उपकरण जब्त किए गए. साथ ही 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए जिनमें तीन राजस्थान के निवासी एवं एक मध्य प्रदेश का निवासी है.