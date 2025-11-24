ETV Bharat / state

पर्यावरण बचाने के लिए अनोखी पहल, पेड़ लगाएं और बनें उसके मालिक, वन विभाग पेड़ लगाने के लिए देगा जमीन

पलामूः पर्यावरण को बचाना एक बड़ी चुनौती है. कई इलाकों में लगातार जंगल घट रहे हैं और इसका प्रभाव पर्यावरण संतुलन पर पड़ रहा है. पर्यावरण को बचाने के लिए वन विभाग ने एक अनोखी पहल की है. वन विभाग की जमीन पर पौधा लगाने वाला व्यक्ति पेड़ का मालिक होगा. पेड़ से निकलने वाली उपज और अन्य तरह की सामग्री का मालिक आर्थिक आमदनी भी कर सकता है.

जंगल के क्षेत्रफल को बढ़ाने का है मकसद

पलामू वन विभाग ने इसकी पहल की है और लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए अपील भी की है. वन विभाग ने खास मौके जैसे जन्मदिन, शादी की सालगिरह, बरसी, पूर्वजों के नाम या अन्य खास मौके पर पेड़ लगाने की अपील की है. इस पेड़ का संरक्षण संबंधित व्यक्ति और विभाग करेगा. वन विभाग जमीन उपलब्ध करवा रहा है ताकि लोगों को पर्यावरण के संरक्षण के अभियान से जोड़ा जाए और जंगल के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सके.

ग्रामीणों के साथ बैठक करेगी वन समिति, भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ रहा विभाग

पर्यावरण को बचाने के लिए वन विभाग भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ना चाहता है. जंगल एवं उसके आसपास में बसने वाले लोगों को वनोपज से होने वाले आर्थिक लाभों के बारे में भी बताया जा रहा है ताकि लोग इससे जुड़ सकें. वन समितियां ग्रामीण और अन्य लोगों साथ बैठक कर रही हैं और उन्हें इस अभियान के बारे में जानकारी दे रही हैं.