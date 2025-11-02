ETV Bharat / state

सांभर झील में ड्रोन से मृत-घायल पक्षियों की तलाश, पैदल भी पेट्रोलिंग कर रही टीमें

नावां इलाके में मृत और घायल पक्षी मिलने के बाद हरकत में आया प्रशासन. सांभर इलाके में किया जा रहा सर्वे.

सांभर झील में सर्वे
सांभर झील में सर्वे (फोटो सोर्स- वन विभाग)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 2, 2025 at 1:30 PM IST

जयपुर: सर्दियों में प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा आरामगाह में मृत और घायल प्रवासी पक्षी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. डीडवाना-कुचामन जिले के नावां में झील के पानी में मृत और घायल पक्षी मिलने के बाद पूरे झील क्षेत्र में सर्वे किया जा रहा है. वहीं, सांभर इलाके में ड्रोन से मृत और घायल पक्षियों की तलाश जारी है.

जयपुर डीएफओ वी केतन कुमार का कहना है कि नावां इलाके में कुछ घायल और मृत पक्षी मिलने के बाद सांभर इलाके में सर्वे शुरू किया गया है. शाकंभरी माता मंदिर के आसपास, झपोक डैम, दादूदयालजी की छतरी और देवयानी के पास झील में सर्वे किया जा रहा है. उनका कहना है कि जहां टीमें पैदल जा सकती हैं, वहां पेट्रोलिंग कर सर्वे किया जा रहा है, जबकि कई इलाके ऐसे हैं, जहां पानी भरा होने के चलते पेट्रोलिंग संभव नहीं है, वहां ड्रोन के जरिए पक्षियों पर नजर रखी जा रही है. जयपुर जिले की सीमा में अभी तक घायल या मृत पक्षी के मिलने की जानकारी नहीं आई है. सांभर झील 240 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है. जयपुर, डीडवाना-कुचामन और अजमेर जिले से इसकी सीमाएं लगती है.

झील में ड्रोन सर्वे
झील में ड्रोन सर्वे (फोटो सोर्स- वन विभाग)

पेट्रोलिंग के लिए बनाए नए रास्ते: उन्होंने बताया कि झील में कई जगह ऐसी हैं. जहां पेट्रोलिंग के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं है. वहां सांभर साल्ट लिमिटेड की मदद से जेसीबी के जरिए रास्ता भी तैयार किया गया है. उनका कहना है कि सांभर के पास झोपक और काचरोदा में घायल पक्षियों के उपचार के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. अगर कोई घायल पक्षी मिलता है तो उसका इन सेंटर्स पर उपचार किया जाएगा. उनका कहना है कि पक्षियों की हाल ही के दिनों में हुई मौतों का कारण जानने के किए सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए हैं.

2019 में बड़ी संख्या में हुई पक्षियों की मौत: केतन कुमार ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को नावां इलाके में कुछ पक्षी घायल और मृत मिले थे. इसके बाद से पूरे झील क्षेत्र में सर्वे करवाया जा रहा है. उनका कहना है कि पिछले साल भी नावां इलाके में कुछ प्रवासी पक्षी घायल और मृत मिले थे. इससे पहले साल 2019 में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी और कई पक्षी घायल मिले थे. जांच में सामने आया कि एवियन बोटुलिज्म का संक्रमण फैलने के कारण प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है.

पांच टीमें कर रही पेट्रोलिंग: उन्होंने बताया कि जयपुर जिले में पांच टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं, जबकि एक टीम को काचरोदा नर्सरी में बनाए गए रेस्क्यू सेंटर में अलर्ट मोड पर रखा गया है. उनका कहना है कि आगामी दिनों में बचाव एवं राहत कार्य में एसडीआरएफ की मदद लेने की कवायद भी जारी है. फिलहाल, वन विभाग, पशुपालन विभाग, नगर पालिका, सांभर साल्ट प्रबंधन और स्ववयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं की मदद से सर्च ऑपेरशन चलाया जा रहा है.

