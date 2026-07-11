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रात के अंधेरे में सड़क पर दिखा 15 फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू.. देखें VIDEO

बांका: बिहार के बांका जिले के बौंसी में मंदार पर्वत मार्ग पर शुक्रवार देर शाम करीब 15 फीट लंबा विशाल अजगर दिखाई देने से इलाके में सनसनी फैल गई. फ्रीडम मिशन के पास सड़क किनारे अजगर को देखते ही राहगीरों में दहशत फैल गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई.

मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम: घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही फॉरेस्टर विद्यासागर के नेतृत्व में वन रक्षी गौरव गिरी, अमित कुमार, विवेक कुमार सहित टीम मौके पर पहुंची. टीम ने अजगर को देखते ही पूरे अभियान की तैयारी शुरू कर दी.

15 फीट लंबा विशाल अजगर (ETV Bharat)

सावधानी से किया गया अजगर का रेस्क्यू: वन विभाग की टीम ने पूरी सतर्कता और सावधानी बरतते हुए करीब 15 फीट लंबे अजगर का सफल रेस्क्यू किया. रेस्क्यू के दौरान टीम ने आसपास खड़े लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी. अभियान बिना किसी अप्रिय घटना के पूरा किया गया.

रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा गया अजगर: रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने देर रात अजगर को बौंसी के भलजोर जंगल के सुरक्षित इलाके में छोड़ दिया. इससे अजगर अपने प्राकृतिक आवास में वापस पहुंच गया. वनकर्मियों ने पूरे अभियान को बेहद कुशलता से अंजाम दिया.

मानसून में बढ़ रही वन्यजीवों की सक्रियता: वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मानसून के मौसम में लगातार बारिश और जलभराव के कारण वन्यजीव भोजन व सुरक्षित स्थान की तलाश में जंगलों से निकलकर आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं. ऐसे में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है.