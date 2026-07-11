रात के अंधेरे में सड़क पर दिखा 15 फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू.. देखें VIDEO
बांका के प्रसिद्ध मंदार पर्वत मार्ग पर 15 फीट लंबा विशाल अजगर दिखाई देने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. वन विभाग ने किया रेस्क्यू.
Published : July 11, 2026 at 10:00 AM IST
बांका: बिहार के बांका जिले के बौंसी में मंदार पर्वत मार्ग पर शुक्रवार देर शाम करीब 15 फीट लंबा विशाल अजगर दिखाई देने से इलाके में सनसनी फैल गई. फ्रीडम मिशन के पास सड़क किनारे अजगर को देखते ही राहगीरों में दहशत फैल गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई.
मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम: घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही फॉरेस्टर विद्यासागर के नेतृत्व में वन रक्षी गौरव गिरी, अमित कुमार, विवेक कुमार सहित टीम मौके पर पहुंची. टीम ने अजगर को देखते ही पूरे अभियान की तैयारी शुरू कर दी.
सावधानी से किया गया अजगर का रेस्क्यू: वन विभाग की टीम ने पूरी सतर्कता और सावधानी बरतते हुए करीब 15 फीट लंबे अजगर का सफल रेस्क्यू किया. रेस्क्यू के दौरान टीम ने आसपास खड़े लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी. अभियान बिना किसी अप्रिय घटना के पूरा किया गया.
रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा गया अजगर: रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने देर रात अजगर को बौंसी के भलजोर जंगल के सुरक्षित इलाके में छोड़ दिया. इससे अजगर अपने प्राकृतिक आवास में वापस पहुंच गया. वनकर्मियों ने पूरे अभियान को बेहद कुशलता से अंजाम दिया.
मानसून में बढ़ रही वन्यजीवों की सक्रियता: वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मानसून के मौसम में लगातार बारिश और जलभराव के कारण वन्यजीव भोजन व सुरक्षित स्थान की तलाश में जंगलों से निकलकर आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं. ऐसे में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है.
"बारिश के मौसम में जलभराव और पर्यावरणीय बदलाव के कारण कई बार वन्यजीव भोजन की तलाश में जंगल से निकलकर, आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं. ऐसे समय में लोगों को घबराने के बजाय सतर्क रहने की आवश्यकता है."-वन विभाग के अधिकारी
वन विभाग की अपील- न करें छेड़छाड़: वन विभाग ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं अजगर या कोई अन्य वन्यजीव दिखे तो उसे छेड़ने, पकड़ने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें. तुरंत वन विभाग को सूचित करें ताकि प्रशिक्षित टीम सुरक्षित रेस्क्यू कर सके.
मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व पर जोर: अधिकारियों ने कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा और लोगों की सतर्कता से ही मानव और जंगली जानवरों के बीच संतुलन बनाए रखा जा सकता है. बांका वन विभाग ने इस सफल रेस्क्यू के लिए अपनी टीम की सराहना की.
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