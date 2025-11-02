ETV Bharat / state

देवघर में हरे पहाड़ों की छाती पर चल रही आरी, वन विभाग ने दिखाई सख्ती!

देवघर: झारखंड को जंगलों और पहाड़ों की रक्षा के उद्देश्य से राज्य का दर्जा मिला था लेकिन आज इन्हीं जंगलों की सांसें काटने का सिलसिला जारी है. झारखंड की पहचान रहे घने वन और विशाल वृक्ष अब कुछ मुनाफाखोरों के निशाने पर हैं.

दरअसल, देवघर जिले के कई प्रखंडों सारठ, पालोजोरी और सारवां में धड़ल्ले से अवैध आरा मिल संचालित किए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इन इलाकों में पचास से अधिक ऐसे आरा मिल खुलेआम चल रहे हैं, यहां पुराने और विशाल वृक्षों को काटा जा रहा है. जंगल की खामोशी अब लकड़ी काटने वाली मशीनों के शोर में दबती जा रही है. वन विभाग की निगरानी यहां पहुंचनी चाहिए, वहां अक्सर मौन पसरा रहता है.

देवघर के जंगलों में पेड़ों की कटाई पर वन विभाग सख्त (Etv bharat)