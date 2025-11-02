ETV Bharat / state

देवघर में हरे पहाड़ों की छाती पर चल रही आरी, वन विभाग ने दिखाई सख्ती!

देवघर में लकड़ी माफिया द्वारा पेड़ों की कटाई पर वन विभाग ने सतर्कता बढ़ाई है.

timber mafia in Deoghar
देवघर के जंगलों से लकड़ी बरामद (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 2, 2025 at 6:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: झारखंड को जंगलों और पहाड़ों की रक्षा के उद्देश्य से राज्य का दर्जा मिला था लेकिन आज इन्हीं जंगलों की सांसें काटने का सिलसिला जारी है. झारखंड की पहचान रहे घने वन और विशाल वृक्ष अब कुछ मुनाफाखोरों के निशाने पर हैं.

दरअसल, देवघर जिले के कई प्रखंडों सारठ, पालोजोरी और सारवां में धड़ल्ले से अवैध आरा मिल संचालित किए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इन इलाकों में पचास से अधिक ऐसे आरा मिल खुलेआम चल रहे हैं, यहां पुराने और विशाल वृक्षों को काटा जा रहा है. जंगल की खामोशी अब लकड़ी काटने वाली मशीनों के शोर में दबती जा रही है. वन विभाग की निगरानी यहां पहुंचनी चाहिए, वहां अक्सर मौन पसरा रहता है.

देवघर के जंगलों में पेड़ों की कटाई पर वन विभाग सख्त (Etv bharat)

विभाग ने विशेष अभियान के तहत 21 अधिकृत आरा मिलों को चिन्हित किया है जबकि बाकी सभी मिल राज्य की राजस्व और पर्यावरण दोनों को चूना लगा रही हैं. उन्होंने बताया कि विभागीय टीम लगातार छापेमारी कर रही है और अब तक कई अवैध मिलों को सील किया जा चुका है. हाल ही में एक आरोपी को अदालत ने दो साल की सजा भी सुनाई है: अभिषेक भूषण, जिला वन पदाधिकारी.

'गश्ती दलों की संख्या बढ़ाई जाएगी'

इसके साथ ही वन विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में गश्ती दलों की संख्या बढ़ाई जाएगी और कार्रवाई की रफ्तार तेज की जाएगी. सवाल यही है कि जब तक कार्रवाई की धार जमीनी हकीकत तक नहीं पहुंचेगी, तब तक जंगलों की हरियाली पर खतरा बना रहेगा. संथाल परगना के अनेक क्षेत्रों में अब भी सैकड़ों साल पुराने वृक्ष मौजूद हैं, जिनकी लकड़ी लाखों रुपये में बिकती है. इन्हीं वृक्षों को निशाना बनाकर लकड़ी माफिया खुलेआम मनमानी कर रहे हैं. इस पूरे कारोबार में वन विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है.

ये भी पढ़ें- हजारीबाग के दूधमटिया जंगल में मनाया गया वन महोत्सव, लोगों ने पेड़ों पर लाल कपड़ा बांध लिया सौगंध

धनबाद में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए दो दिवसीय पैदल यात्रा, बीसीसीएल पर लगे गंभीर आरोप

स्मार्ट सिटी के नाम पर पेड़ों की कटाई, लोगों ने आपत्ति जताई

TAGGED:

ILLEGAL FELLING OF TREES IN FOREST
FOREST DEPARTMENT ACTION
लकड़ी माफिया द्वारा जंगल की कटाई
DEOGHAR
TIMBER MAFIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.