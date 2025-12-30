ETV Bharat / state

बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िए को शार्प शूटरों ने किया ढेर, आतंक खत्म होने की जगी उम्मीद

बहराइचः जिले के तराई क्षेत्र में आदमखोर हो चुके खूंखार भेड़ियों के कारण ग्रामीण अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. भेड़िए लगातार हमला कर रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. हालांकि वन विभाग भी पूरी मुस्तैदी से भेड़िए का सफाया करने में जुटी है. इसी कड़ी में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को वन विभाग के शार्प शूटरों ने आदमखोर भेड़िए को मार गिराया है. जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. डीएफओ का मानना है कि अब इलाके में हमले न होंगे, क्योंकि ड्रोन में कोई भी भेड़िया नहीं दिखाई दिया है. भेड़िए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

घेराबंदी कर मारी गोलीः डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव के मुताबिक, वन विभाग को सूचना मिली कि कैसरगंज थाना क्षेत्र के भिरगू पुरवा बिरजा पकड़िया के पास आदमखोर भेड़िया दिखाई दिया है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर रेस्क्यू का प्रयास किया. लेकिन सफलता न मिलने पर देख वन विभाग के शार्प शूटरों ने भेड़िए को मार गिराया. शार्प शूटरों द्वारा चलाई गई गोली भेड़िए के जबड़े पर लगी और वह ढेर हो गया. भेड़िए के मारे जाने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. ग्रामीणों का कहना है कि अब भेड़िए के हमले नहीं होने की संभावना है.