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बुलंदशहर में वन विभाग ने चार आरा मशीनों को किया सील, कंपाउंड में मिलीं प्रतिबंधित लकड़ियां

आरा मशीन संचालकों पर अवैध रूप से वन माफियाओं के साथ मिलकर आम, जामुन, शीशम की लकड़ी कटान का आरोप है.

वन विभाग ने चार आरा मशीन किए सील.
वन विभाग ने चार आरा मशीन किए सील. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 6:39 PM IST

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बुलंदशहर : पहासू में यूपी सॉ मिल एक्ट के तहत वन विभाग ने आरा मशीनों पर बड़ी कार्रवाई की है. खुर्जा वन क्षेत्राधिकारी आदित्य सिंह ने कार्रवाई करते हुए क़रीब चार आरा मशीनों को सील किया है. आरा मशीन संचालकों पर अवैध रूप से वन माफियाओं के साथ मिलकर आम, जामुन, शीशम की लकड़ी कटान का आरोप है.

वन क्षेत्राधिकारी की कार्रवाई से आरा मशीन संचालकों में हड़कंप मच गया है. वन क्षेत्राधिकारी आदित्य सिंह ने बताया, काफी दिनों से आरा मशीन संचालकों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं. आरा मशीन संचालक वन माफियाओं के साथ मिलकर मिलकर आम, जामुन, शीशम की लकड़ी का अवैध रूप से कटान कर रहे थे. सभी आरा मशीन संचालकों पर जुर्माने की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है.

कंपाउंड में मिली प्रतिबंधित लकड़ियां. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा, मंगलवार को गश्त के दौरान यूपी सॉ मिल एक्ट के तहत लाइसेंसधारी आरा मशीन होल्डर के स्टॉक्स का निरक्षण किया गया था. जांच में पाया गया कि कुछ आरा मशीन परिसर में प्रतिबंधित प्रजाति की लकड़ियां पाई गईं. इसपर कार्रवाई करते हुए पड़ताल की गई. आरा मशीन संचालकों को बुलाया गया है कि कंहा से वो लकड़ियों को लेकर आए हैं, क्या आरा मशीन संचालकों के पास उनका प्रोपर पर्मिशन है? अगर है तो वो इससे संबंधित दस्तावेज़ जमा करें.

यूपी सॉ मिल एक्ट जो 1978 वाला है, उसके तहत साफ किया गया है कि कोई भी लाइसेंस होल्डर 29 प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों को अपने कम्पाउंड में चीर नहीं सकते. उसी की कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने आज पहासू की आरा मशीनों का निरीक्षण किया है. जिन आरा मशीनों के कंपाउंड में ये लकड़ियां पाई गई है, उन पर सख्त कार्रवाई की गई है. चार मशीनों को सील किया गया है.

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