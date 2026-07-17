फिर सुर्खियों में वन विभाग का ये अधिकारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिये पूरा मामला
युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने एसडीओ राजीव नयन नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 17, 2026 at 7:21 AM IST
देहरादून: देहरादून के चकराता क्षेत्र में अवैध खनन के प्रकरण को लेकर चर्चाओं में आने वाले वन विभाग के एसडीओ राजीव नयन नौटियाल परेशानी में घिर गये हैं. राजीव नयन पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने राजीव नयन को गिरफ्तार कर लिया है.
पिछले दिनों चकराता क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें करने वाले एसडीओ राजीव नयन पर गंभीर आरोप लगे हैं. खास बात यह है कि उनके खिलाफ एक युवती ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है, उसके बाद राजीव नयन को विकास नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामला धोखे से शादी करने और यौन शोषण का है. युवती ने अपनी शिकायत में पुलिस को राजीव नयन के खिलाफ तहरीर दी थी.मामला बेहद गंभीर होने के कारण पुलिस ने भी फौरन इसको लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया. इसके बाद पुलिस में आज वन विभाग के एसडीओ को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
विकासनगर कोतवाली के एसएसआई शिशुपाल राणा ने बताया कि एसडीओ राजीव नयन को रात को उनके घर से गिरफ्तार किया है.आरोप लगे हैं कि राजीव नयन ने युवती को अपनी पुरानी शादियों को लेकर गलत जानकारियां दी. लिखित शिकायत में कहा गया कि राजीव नयन का अपनी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है, जबकि दूसरी पत्नी के साथ तलाक को लेकर विवाद चल रहा है. युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उसे पहली शादी के बाद हुए तलाक की जानकारी नहीं दी गई. इसके बाद दूसरी शादी के बाद अपनी पत्नी से तलाक होने के फर्जी कागज दिखाए गए और इसी आधार पर उसका यौन शोषण किया गया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए विकास नगर पुलिस ने प्रकरण पर एसडीओ राजीव में के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है. इससे पहले वन विभाग के एसडीओ राजीव नयन उस समय चर्चाओं में आए थे जब उन्होंने चकराता, कालसी क्षेत्र में अवैध खनन होने की शिकायत की थी, इस दौरान खनन व्यवस्थायों के साथ उनके टकराव का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
खास बात यह है कि वन विभाग ने हाल ही में एसडीओ राजीव नयन पर उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने और सरकारी कार्यों में लापरवाही करने के आरोपों के चलते उन्हें निलंबित कर दिया था, हालांकि इसके बाद राजीव नयन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, हाई कोर्ट में उनके निलंबन के आदेश को रद्द भी कर दिया था. तमाम चर्चाओं के बीच एक बार फिर राजीव नयन सुर्खियों में है और इस बार वो एक गंभीर आरोपों में घिर गए हैं.
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