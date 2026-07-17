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फिर सुर्खियों में वन विभाग का ये अधिकारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिये पूरा मामला

देहरादून: देहरादून के चकराता क्षेत्र में अवैध खनन के प्रकरण को लेकर चर्चाओं में आने वाले वन विभाग के एसडीओ राजीव नयन नौटियाल परेशानी में घिर गये हैं. राजीव नयन पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने राजीव नयन को गिरफ्तार कर लिया है.

पिछले दिनों चकराता क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें करने वाले एसडीओ राजीव नयन पर गंभीर आरोप लगे हैं. खास बात यह है कि उनके खिलाफ एक युवती ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है, उसके बाद राजीव नयन को विकास नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामला धोखे से शादी करने और यौन शोषण का है. युवती ने अपनी शिकायत में पुलिस को राजीव नयन के खिलाफ तहरीर दी थी.मामला बेहद गंभीर होने के कारण पुलिस ने भी फौरन इसको लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया. इसके बाद पुलिस में आज वन विभाग के एसडीओ को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

विकासनगर कोतवाली के एसएसआई शिशुपाल राणा ने बताया कि एसडीओ राजीव नयन को रात को उनके घर से गिरफ्तार किया है.आरोप लगे हैं कि राजीव नयन ने युवती को अपनी पुरानी शादियों को लेकर गलत जानकारियां दी. लिखित शिकायत में कहा गया कि राजीव नयन का अपनी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है, जबकि दूसरी पत्नी के साथ तलाक को लेकर विवाद चल रहा है. युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उसे पहली शादी के बाद हुए तलाक की जानकारी नहीं दी गई. इसके बाद दूसरी शादी के बाद अपनी पत्नी से तलाक होने के फर्जी कागज दिखाए गए और इसी आधार पर उसका यौन शोषण किया गया.