सवाई माधोपुर के टोडरा क्षेत्र में पैंथर का रेस्क्यू, महिला और गाय पर किया था हमला
रणथम्भौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया-लगातार हो रही इन घटनाओं से क्षेत्र के ग्रामीणों की सुरक्षा और पशुधन पर खतरा मंडराने लगा था.
Published : November 5, 2026 at 3:06 PM IST
सवाई माधोपुर: रणथम्भौर टाइगर रिजर्व की फलौदी रेंज के टोडरा क्षेत्र में पैंथर को रेस्क्यू किया गया है. आबादी के आसपास लगातार पैंथर की गतिविधियों और हमले की घटनाओं के बाद वन विभाग की विशेषज्ञ टीम ने अभियान चलाकर पैंथर को सफलतापूर्वक पिंजरे में कैद किया है. पैंथर ने पहले महिला और फिर गाय पर हमला किया था, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था.
ग्रामीणों की सुरक्षा पर मंडरा रहा था खतरा: रणथम्भौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया- फलौदी रेंज के टोडरा क्षेत्र में पैंथर की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था. 29 अक्टूबर को पैंथर के हमले में एक महिला घायल हो गई थी. इसके बाद 1 नवंबर की सुबह इसी क्षेत्र में पैंथर द्वारा एक गाय पर हमला किए जाने की घटना भी सामने आई थी. लगातार हो रही इन घटनाओं से क्षेत्र के ग्रामीणों की सुरक्षा और पशुधन पर खतरा मंडराने लगा था.
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ग्रामीणों ने ली राहत की सांस: डीएफओ ने बताया- मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया. रेस्क्यू स्क्वॉड और फलौदी रेंज की टीम ने आपसी समन्वय के साथ पैंथर को पकड़ने के प्रयास तेज किए. इसके लिए प्रभावित क्षेत्र में केज ट्रैप भी लगाए गए.
डीएफओ ने आगे बताया- पैंथर की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई. बुधवार शाम विशेषज्ञ टीम को क्षेत्र में घूम रहे पैंथर को सुरक्षित पकड़ने में सफलता हासिल हो गई. पैंथर के रेस्क्यू होने से क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. वन विभाग की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य आबादी क्षेत्र में मानव जीवन और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना था.
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