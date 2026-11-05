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सवाई माधोपुर के टोडरा क्षेत्र में पैंथर का रेस्क्यू, महिला और गाय पर किया था हमला

टोडरा क्षेत्र में पैंथर का रेस्क्यू ( ETV Bharat Sawai Madhopur, Source DFO Manas Singh )

सवाई माधोपुर: रणथम्भौर टाइगर रिजर्व की फलौदी रेंज के टोडरा क्षेत्र में पैंथर को रेस्क्यू किया गया है. आबादी के आसपास लगातार पैंथर की गतिविधियों और हमले की घटनाओं के बाद वन विभाग की विशेषज्ञ टीम ने अभियान चलाकर पैंथर को सफलतापूर्वक पिंजरे में कैद किया है. पैंथर ने पहले महिला और फिर गाय पर हमला किया था, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था.