पाकुड़ में एक घर से निकला मोनोकल्ड कोबरा, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू
पाकुड़ में एक घर से वन कर्मियों ने खतरनाक मोनोकल्ड कोबरा का रेस्क्यू किया है. लोगों को इस सांप से दूर रहने की सलाह दी.
Published : May 29, 2026 at 1:40 PM IST
पाकुड़: सांपों की बहुत सी प्रजाति है. लेकिन कुछ ऐसे सांप हैं, जिसे नजर आने पर उससे दूर रहने की सलाह सांप के एक्सपर्ट देते हैं. जिनमें से एक मोनोकल्ड कोबरा है. स्नेक एक्सपर्ट का कहना है कि मोनोकल्ड कोबरा एक ऐसी सांप की प्रजाति है, जो दूर से ही अपने जहर को फेक कर किसी की जान ले सकता है. इसलिए इस कोबरा से लोगों को दूर रहने की सलाह दी जाती है.
बीते गुरुवार की देर रात महेशपुर प्रखंड मुख्यालय के ग्वालपाड़ा में सोनू कुमार के मकान में कई कोबरा देखा गया. कोबरा देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया. फिर इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही वनकर्मी पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया. वनकर्मी असराफुल शेख ने बताया कि यह सांप मोनोकल्ड कोबरा प्रजाति का है. रेस्क्यू किए गए सांप की उम्र लगभग 5 साल बताई. उन्होंने बताया कि इस मौसम में सांप शिकार करने के लिए निकलते हैं और आसपास मौजूद घरो में घुस जाते हैं.
कोबरा के कई बच्चा होने की आशंका
वनकर्मी असराफुल ने बताया यहां और भी मोनोकल्ड कोबरा के बच्चों को देखा गया है, जो कहीं छुप गए हैं. जिसकी खोजबीन की जा रही है. ताकि रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सके. उन्होंने बताया कि मोनोकल्ड कोबरा एक खतरनाक सांप है. यह सांप दूर से अपना जहर फेंककर शिकार करता है. इससे लोगों को भी खतरा है. एक्पार्ट ने बताया कि इस सांप के काटने से समय पर अगर इलाज नहीं किया गया तो मृत्यु भी हो सकती है. उन्होंने बताया कि मोनोकल्ड कोबरा बहुत ही आक्रामक होता है.
पहले भी रेस्क्यू कर चुके हैं मोनोकल्ड कोबरा
वनकर्मी ने बताया महेशपुर प्रखंड में हाल के दिनों में ज्यादातर मोनोकल्ड कोबरा रेस्क्यू कर सुरक्षित घने जंगलों में छोड़ा गया है. उन्होंने स्थानीय लोगों से सांप से दूर रहने और किसी को काटने पर ओझागुनी, झाड़फुक और जड़ीबूटी के चक्कर में नहीं पड़ने की सलाह दी. साथ ही तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि वन्यप्राणी या सांप दिखाई देने पर इससे खुद को या अपने घरों के पालतू पशु-पक्षी को दूर रखने और उसके साथ छेड़छाड़ या उसे नहीं मारने की अपील की.
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