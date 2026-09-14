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कुएं में गिरा हाथी का बच्चा, रेस्क्यू के दौरान पहरेदार बने रहे दो हाथी, झूमते हुए लौटे जंगल

रांची/खूंटी: जिले में रविवार देर रात एक ऐसा रेस्क्यू देखने को मिला, जिसने इंसान और वन्यजीवों के बीच संवेदनशील रिश्ते की तस्वीर सामने रख दी. तोरपा प्रखंड के पड़ा गीढुंग गांव में एक हाथी का बच्चा खेत के कुएं में गिर गया. बच्चे को बचाने के लिए वन विभाग की टीम ने करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. इस दौरान दो बड़े हाथी कुएं के पास ही डटे रहे और लगातार अपने बच्चे पर नजर बनाए रखी.

रविवार रात करीब 11 बजे हाथियों का झुंड जंगल की ओर जा रहा था. इसी दौरान एक नन्हा हाथी रास्ता भटक गया और खेत में बने कुएं में जा गिरा. बच्चे के कुएं में गिरते ही हाथियों का झुंड चिंघाड़ने लगा. आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने टॉर्च और मशाल की रोशनी में देखा कि हाथी का बच्चा कुएं में फंसा हुआ है.

कुएं में गिरा हाथी के बच्चे का रेस्क्यू (ईटीवी भारत)

वन विभाग ने किया रेस्क्यू

घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई. वनपाल अविनाश लुगुन के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची. लेकिन रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ कुएं से बच्चे को निकालना नहीं था. क्योंकि कुएं के पास दो बड़े हाथी पहले से डटे हुए थे. ऐसे में टीम को काफी सावधानी से रेस्क्यू शुरू करना पड़ा.

वनपाल अविनाश लुगुन के मुताबिक, शुरुआत में माहौल काफी तनावपूर्ण था. टीम को डर था कि हाथी रेस्क्यू में किसी तरह की परेशानी खड़ी कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. टीम जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, दोनों हाथी शांत खड़े रहे और अपने बच्चे के बाहर निकलने का इंतजार करते रहे.