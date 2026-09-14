कुएं में गिरा हाथी का बच्चा, रेस्क्यू के दौरान पहरेदार बने रहे दो हाथी, झूमते हुए लौटे जंगल
खूंटी में एक हाथी का बच्चा रविवार रात कुएं में गिर गया. जिसे 3 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया.
Published : September 14, 2026 at 11:18 AM IST
रांची/खूंटी: जिले में रविवार देर रात एक ऐसा रेस्क्यू देखने को मिला, जिसने इंसान और वन्यजीवों के बीच संवेदनशील रिश्ते की तस्वीर सामने रख दी. तोरपा प्रखंड के पड़ा गीढुंग गांव में एक हाथी का बच्चा खेत के कुएं में गिर गया. बच्चे को बचाने के लिए वन विभाग की टीम ने करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. इस दौरान दो बड़े हाथी कुएं के पास ही डटे रहे और लगातार अपने बच्चे पर नजर बनाए रखी.
रविवार रात करीब 11 बजे हाथियों का झुंड जंगल की ओर जा रहा था. इसी दौरान एक नन्हा हाथी रास्ता भटक गया और खेत में बने कुएं में जा गिरा. बच्चे के कुएं में गिरते ही हाथियों का झुंड चिंघाड़ने लगा. आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने टॉर्च और मशाल की रोशनी में देखा कि हाथी का बच्चा कुएं में फंसा हुआ है.
वन विभाग ने किया रेस्क्यू
घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई. वनपाल अविनाश लुगुन के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची. लेकिन रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ कुएं से बच्चे को निकालना नहीं था. क्योंकि कुएं के पास दो बड़े हाथी पहले से डटे हुए थे. ऐसे में टीम को काफी सावधानी से रेस्क्यू शुरू करना पड़ा.
वनपाल अविनाश लुगुन के मुताबिक, शुरुआत में माहौल काफी तनावपूर्ण था. टीम को डर था कि हाथी रेस्क्यू में किसी तरह की परेशानी खड़ी कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. टीम जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, दोनों हाथी शांत खड़े रहे और अपने बच्चे के बाहर निकलने का इंतजार करते रहे.
जेसीबी की मदद से बच्चे को बाहर निकाला
बच्चे को बाहर निकालने के लिए दो जेसीबी मशीनों की मदद ली गई. कुएं के किनारे की मिट्टी काटकर एक रास्ता बनाया गया, ताकि हाथी का बच्चा उस रास्ते से बाहर निकल सके. करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बच्चे को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला गया. बच्चे के बाहर आते ही मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. इसके बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने सभी का ध्यान खींच लिया. कुएं के पास खड़े दोनों बड़े हाथी अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर काफी देर तक वहीं रहे.
वनपाल के मुताबिक, दोनों हाथियों की भाव-भंगिमा ऐसी थी, जैसे वे रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा कर रहे हो. इसके बाद दोनों हाथी अपने बच्चे के साथ शांति से जंगल की ओर लौट गए. इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वनपाल अविनाश लुगुन के साथ राहुल महतो, सुनील टोपन्नो, आनंद मुंडा, कमलेश सिंह बिंझिया और स्थानीय ग्रामीणों ने भी अहम भूमिका निभाई. उनकी सतर्कता और करीब 3 घंटे की मेहनत से हाथी के बच्चे की जान बचाई जा सकी.
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