शाहजहांपुर में विशाल अजगर को वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा
वन विभाग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सफल रेस्क्यू कर पाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 8:56 PM IST
शाहजहांपुर: पुवायां थाना क्षेत्र के पबली कटेली टोल प्लाजा के पास गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे करीब 10 फीट लंबा विशालकाय अजगर एक पेड़ पर चढ़ गया. सड़क से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने यह देख वन विभाग को सुचना दी. सुचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद अजगर का सफल रेस्क्यू कर लिया.
वन दरोगा आदेश कुमार सिंह के अनुसार, मामला शाहजहांपुर पुवाया थाना के बंडा क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा के पास का है. करीब 10 फीट लंबा विशालकाय अजगर गुरुवार बारिश के कारण पेड़ पर चढ़ गया.
ग्रामीणों ने इसकी सुचना तुरंत वन विभाग को दी. जिसके बाद वन विभाग की टीम आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. करीब दो घंटो की मशक्कत के बाद अजगर का सफल रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया.
आदेश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के समय उनकी टीम दूसरे क्षेत्र में गश्त पर थी, लेकिन जैसे ही सूचना मिली टीम तत्काल मौके पर पहुंची और अजगर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसकी स्वास्थ्य स्थिति का निरीक्षण किया गया. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं वन्यजीव दिखाई दें तो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें, बल्कि तुरंत विभाग को सूचना दें, ताकि उनका सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके. इधर, इस घटना की लोगों में चर्चा बनी रही.
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