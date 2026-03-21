वन सुरक्षा मजबूत करने के लिए विभाग को मिलीं 460 बाइक्स, वन मंत्री बोले, 'पुलिस के समकक्ष वेतन की मांग सही'
वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वनकर्मियों की पुलिस के समकक्ष वेतन–भत्तों की मांग उचित है.
Published : March 21, 2026 at 5:58 PM IST
जयपुर: अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर वन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभाग को पांच रेस्क्यू वाहन और 460 मोटरसाइकिलें मिली. वन मंत्री संजय शर्मा ने जयपुर के आरआईसी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई. इस मौके पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया. वन मंत्री ने कहा कि वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वनकर्मियों को जल्द ही अत्याधुनिक हथियार भी उपलब्ध करवाए जाएंगे. इसके बाद कोई भी वनकर्मी अपनी शहादत नहीं देगा. कार्यक्रम में विधायक गोपाल शर्मा, वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, आजीविका परियोजनाएं और स्वयं सहायता समूह की राज्य मिशन निदेशक नेहा गिरी के साथ ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वन मित्र, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य भी मौजूद रहे.
बाघों की संख्या तेजी से बढ़ोतरी: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजस्थान में वन क्षेत्र और वन्यजीवों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत प्रदेश में अब तक करीब 19 करोड़ पौधों का रोपण कर एप पर अपलोड किया गया है. उन्होंने कहा कि अलवर के सरिस्का में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के वनकर्मियों की कड़ी मेहनत और मॉनिटरिंग के चलते बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. वनकर्मियों की लंबे समय से पुलिस के समकक्ष वेतन भत्तों की मांग पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिला स्तर पर समीक्षा बैठकों में वनकर्मियों की ओर से मांग उठाई जाती हैं.
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'वनकर्मियों की मांग होगी पूरी': वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश वन क्षेत्रों में विपरीत परिस्थितियों में वनकर्मी काम करते हैं और उनकी यह मांग उचित भी है. लेकिन खेमराज आयोग की ओर से वनकर्मियों को अलग रखा जाने के कारण उनकी इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. मुख्यमंत्री के सामने वनकर्मियों के वेतन–भत्तों की मांग रखी गई है. उम्मीद है कि वनकर्मियों की यह मांग पूरी होगी. सरिस्का में टूटी सड़कों को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से सुधार का काम किया गया है. वहीं विधायक गोपाल शर्मा ने भी राजस्थान में वन विभाग की ओर से किए जा रहे काम की सराहना करते हुए वन क्षेत्र को बढ़ावा देने और पौधारोपण की अपील की. कार्यक्रम में वन मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले वनकर्मियों को भी सम्मानित किया.
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नई वेबसाइट का लोकार्पण: वन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हुए DigiVan डिजिटल प्लेटफॉर्म के नए मॉड्यूल (PoC-3 एवं PoC-4) को भी लाइव किया गया, जिससे वन्यजीव आवास निगरानी एवं कार्बन क्रेडिट प्रबंधन में सहायता मिलेगी. इसके अलावा राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की नई वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया, जिससे पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया अधिक सरल एवं पारदर्शी बनेगी. वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 30 करोड़ की लागत से कोटा, बारां, पाली, सिरोही, चूरू, MHTR मुकुंदरा और अजमेर के प्रोटेक्टेड क्षेत्र में 20 prey base augmentation centre का उद्घाटन किया गया. साथ ही 6 वन चौकियों, 2 बैरकों एवं 1 क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय तथा 7 नई नर्सरियों का भी लोकार्पण की गया. कार्यक्रम में वृक्षमित्रों को पेट्रोलिंग किट का वितरण किया गया.