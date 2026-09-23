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अवैध खनन रोकने पहुंचे रेंजर को डंपर ने मारी टक्कर, 50 मीटर तक बाइक सहित घसीटा, मौत

अवैध खनन रोकने पहुंचे रेंजर को डंपर ने मारी टक्कर ( सोर्स- लोकल )