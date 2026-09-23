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अवैध खनन रोकने पहुंचे रेंजर को डंपर ने मारी टक्कर, 50 मीटर तक बाइक सहित घसीटा, मौत

परिवार एवं समाज के लोगों ने रेंजर प्रताप सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग की है.

अवैध खनन रोकने पहुंचे रेंजर को डंपर ने मारी टक्कर
अवैध खनन रोकने पहुंचे रेंजर को डंपर ने मारी टक्कर (सोर्स- लोकल)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 9:53 AM IST

3 Min Read
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प्रतापगढ़ : जिले में स्थित वन भूमि से अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गए वन विभाग के रेंजर को डंपर ने टक्कर मार दी और घसीटते हुए करीब 50 मीटर दूर तक ले गया. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. जिले के छोटीसादड़ी क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध मिट्टी खनन और परिवहन की सूचना पर रेंजर प्रताप सिंह कार्रवाई करने टीम के साथ पहुंचे थे, जहां ये घटना हुई.

प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ ने बताया कि रेंजर चित्तौड़गढ़ जिले के अमराना निवासी प्रताप सिंह चुंडावत प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी में तैनात थे. वो विभागीय गश्त के दौरान क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां उन्हें वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से मिट्टी निकालने और उसका परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध गतिविधि को रोकने और संबंधित मशीनरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की.

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50 मीटर दूर घसीटा : मौके पर जेसीबी सहित खनन गतिविधि में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पर कार्रवाई की गई. इसी दौरान मिट्टी परिवहन कर रहे डंपर को रोकने का प्रयास किया गया. कार्रवाई के दौरान डंपर चालक ने वाहन आगे बढ़ा दिया और रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत उसकी चपेट में आ गए. डंपर उन्हें बाइक सहित घसीटते हुए करीब 50 मीटर दूर तक ले गया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई. घटना के बाद मौके पर मौजूद वनकर्मियों ने तत्काल उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया.

मौके पर पहुंची पुलिस
मौके पर पहुंची पुलिस (सोर्स- लोकल)

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अस्पताल में मौत : पहले उन्हें छोटीसादड़ी उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई. निंबाहेड़ा जिला चिकित्सालय में मंगलवार को शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई. छोटीसादड़ी पुलिस ने घटना की जानकारी ली और उच्च अधिकारियों को सूचना दी. प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने भी मौका मुआयना किया. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं.

साक्ष्य जुटाती एफएसएल टीम
साक्ष्य जुटाती एफएसएल टीम (सोर्स- लोकल)

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डंपर सहित चालक फरार : घटना के बाद डंपर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. पुलिस और वन विभाग की ओर से आरोपी की तलाश शुरू की गई. वहीं, मौके से अवैध खनन में इस्तेमाल की जा रही जेसीबी जब्त की गई है. वारदात की जानकारी मिली तो परिजन निंबाहेड़ा पहुंचे. यहां परिवार एवं समाज के लोगों ने रेंजर प्रताप सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग की. पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन शव उठाने के लिए राजी हुए. उपवन संरक्षक प्रतापगढ़ सुरेश अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ को पत्र भेजा है. इसमें ड्यूटी के दौरान हुई मौत का उल्लेख करते हुए प्रताप सिंह चुंडावत को शहीद का दर्जा दिए जाने के लिए उच्च स्तर पर प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है.

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वन भूमि से अवैध खनन
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रेंजर को डंपर ने मारी टक्कर
FOREST DEPARTMENT RANGER DEATH

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