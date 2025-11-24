ETV Bharat / state

हजारीबाग में जंगली हाथियों से बचाव के लिए वन विभाग ने तैयार किया एप्लीकेशन, हमर हाथी एप से बचेगी जान

हजारीबाग: हाथी मानव द्वंद का इतिहास बहुत पुराना है. बदलते समय ने इस संघर्ष को और भी जटिल और चुनौतीपूर्ण बना दिया है. बढ़ती इंसानों की आबादी और हाथी के रास्ते में घर निर्माण, अंधाधुन जंगल की कटाई, जंगल से जल स्रोत खत्म होने और भोजन की कमी ने हाथियों को और भी आक्रामक बना दिया है. हाथी गांव के साथ शहर में भी प्रवेश कर रहे हैं, जिसे देखते हुए वन विभाग ने हाथी से बचाव के लिए इंटेलिजेंस का सहारा लिया है और एक ऐप बनाया है, जो हाथी की मूवमेंट के बारे में लोगों को जानकारी देगा.

गांव में घुसते ही हाथी मचाते हैं तबाही

दरअसल, पूरे झारखंड में सालभर हाथियों का आतंक बना रहता है. हाथी ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी इलाकों में भी प्रवेश कर रहे हैं. कई बार हाथियों की मूवमेंट की वजह से उनकी जान भी चली जाती है. पिछले 2 साल के आंकड़ों को देखा जाए तो दर्जनों लोगों की मौत हाथी हमले में हो चुकी है. हाथी अक्सर जंगल से निकलकर गांवों तक पहुंच जाते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जंगल में उन्हें पर्याप्त भोजन और पानी नहीं मिल पाता है. ऐसे में वे गांवों में प्रवेश करते हैं और रास्ते में आने वाली फसलों, घरों और सामान को नुकसान पहुंचाते हैं.

संवाददाता गौरव की रिपोर्ट (Etv Bharat)

हमर हाथी एप से पता चलेगा हाथियों का लोकेशन

हाथियों के इस बढ़ते खतरे से लोगों को बचाने के लिए झारखंड सरकार और वन विभाग ने हमर हाथी 2.0 एप बनाया है. यह एप हाथियों के लोकेशन की जानकारी देता है और यह भी बताता है कि हाथी किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इसके अलावा, अगर हाथी आसपास हैं तो एप, मोबाइल पर कॉल और नोटिफिकेशन के जरिए लोगों को सतर्क कर देता है.