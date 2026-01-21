ETV Bharat / state

जानवरों से जुड़ाव का नया तरीका: माचिया बायोलॉजिकल पार्क में अब वन्यजीवों को गोद लेकर बन सकते हैं उनके संरक्षक

जोधपुर: शहर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क के जानवरों को अब गोद लिया जा सकता है. यानी कि अब आप शेर, भालू, टाइगर, हिरण को अपना मानकर उनका खर्च उठा सकते हैं. इसके लिए माचिया बायोलॉजिकल पार्क में सूचना लगा दी गई है. माचिया पार्क के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर यह प्रयास किया जा रहा है कि लोग जानवरों को गोद लेने के लिए आगे आएं. फिलहाल, पिछले कुछ दिनों से लोगों ने इसको लेकर माचिया कार्यालय में संपर्क जरूर किया है, लेकिन अभी तक किसी भी जानवर को किसी ने गोद नहीं लिया है. यानी कि अभी तक कोई किसी जानवर का खर्च उठाने के लिए आगे नहीं आया है.

वन विभाग के रेंजर करण सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देश पर यह कवायद की जा रही है. उन्होंने बताया कि पार्क के शेर, भालू, टाइगर, हिरण का खर्च कोई भी व्यक्ति उठा सकता है. इससे लोगों का जानवरों के प्रति नजरिया बदलेगा.

मांसाहारी टाइगर-शेर का मासिक खर्च महंगा: माचिया पार्क के मांसाहारी जीवों के लिए सरकार ने आपूर्ति के लिए निर्धारित दर 225 रुपए प्रति किलो मांस रखी है. टाइगर को प्रतिदिन 11 किलो मांस दिया जाता है. इसी तरह से शेर को भी मांस दिया जाता है. इनका मासिक खर्च करीब 75 हजार रुपए आता है. जानवर को गोद लेने के लिए रेंजर करण सिंह ने अपना मोबाइल नंबर 9829314016 जारी किया है.