जानवरों से जुड़ाव का नया तरीका: माचिया बायोलॉजिकल पार्क में अब वन्यजीवों को गोद लेकर बन सकते हैं उनके संरक्षक
जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में लोग अब शेर, टाइगर और भालू जैसे जानवरों को गोद लेकर उनके रखरखाव का खर्च उठा सकते हैं.
Published : January 21, 2026 at 7:27 PM IST
जोधपुर: शहर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क के जानवरों को अब गोद लिया जा सकता है. यानी कि अब आप शेर, भालू, टाइगर, हिरण को अपना मानकर उनका खर्च उठा सकते हैं. इसके लिए माचिया बायोलॉजिकल पार्क में सूचना लगा दी गई है. माचिया पार्क के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर यह प्रयास किया जा रहा है कि लोग जानवरों को गोद लेने के लिए आगे आएं. फिलहाल, पिछले कुछ दिनों से लोगों ने इसको लेकर माचिया कार्यालय में संपर्क जरूर किया है, लेकिन अभी तक किसी भी जानवर को किसी ने गोद नहीं लिया है. यानी कि अभी तक कोई किसी जानवर का खर्च उठाने के लिए आगे नहीं आया है.
वन विभाग के रेंजर करण सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देश पर यह कवायद की जा रही है. उन्होंने बताया कि पार्क के शेर, भालू, टाइगर, हिरण का खर्च कोई भी व्यक्ति उठा सकता है. इससे लोगों का जानवरों के प्रति नजरिया बदलेगा.
मांसाहारी टाइगर-शेर का मासिक खर्च महंगा: माचिया पार्क के मांसाहारी जीवों के लिए सरकार ने आपूर्ति के लिए निर्धारित दर 225 रुपए प्रति किलो मांस रखी है. टाइगर को प्रतिदिन 11 किलो मांस दिया जाता है. इसी तरह से शेर को भी मांस दिया जाता है. इनका मासिक खर्च करीब 75 हजार रुपए आता है. जानवर को गोद लेने के लिए रेंजर करण सिंह ने अपना मोबाइल नंबर 9829314016 जारी किया है.
कृष्ण मृग का खर्च कम, भालू को दूध-शहद भी: माचिया पार्क में मांसाहारी जीवों के अलावा शाकाहारी जीव भी हैं, इनमें हिरण और कृष्णमृग बड़ी संख्या में हैं. एक कृष्णमृग को प्रतिदिन 6 किलो दाना और हरा चारा दिया जाता है. इसका खर्च प्रतिदिन लगभग 60 रुपए आता है. यहां का भालू भी शाकाहारी है, उसे गेहूं की रोटी, शहद और दूध दिया जाता है. इसका प्रतिदिन का खर्च करीब 500 रुपए आता है. रेंजर ने बताया कि सभी जीवों का डाइट चार्ट बनाकर प्रदर्शित किया गया है और कार्यालय में इसके लिए संपर्क किया जा सकता है.
भोजन का साप्ताहिक अवकाश भी: मनुष्य भले ही सातों दिन भोजन करता है, लेकिन वन्यजीवों के लिए सप्ताह में एक दिन भोजन अवकाश रखा गया है, ताकि वे चुस्त-दुरुस्त बने रहें और उनकी पाचन क्रिया सही काम करती रहे. रेंजर ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को वन्यजीवों को भोजन नहीं दिया जाता है. इस दिन वे सिर्फ पानी लेते हैं. इससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है. इसकी एक वजह उनका एक निश्चित जगह में रहना भी है.