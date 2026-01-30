ETV Bharat / state

आयातित बाघ के लिए वन विभाग का प्लान तैयार, लेकिन खुद के स्वस्थ्य बाघ की आजादी भूला

छत्तीसगढ़ वन विभाग गुरु घासीदास–तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व में मध्यप्रदेश से बाघ लाकर छोड़ने की योजना बना रहा है. इसके तहत बाघों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के नाम पर हिरण समेत अन्य शिकार प्रजातियों को प्रदेश के चिड़ियाघरों और अटारी स्थित नंदनवन जंगल सफारी से लाकर जंगल में छोड़े जाने की तैयारी है. इतना ही नहीं, आयातित बाघ को ‘सॉफ्ट रिलीज’ देने के लिए गुरु घासीदास–तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्र में एन्क्लोजर (बाड़ा) भी तैयार किया जा रहा है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ वन विभाग एक ओर मध्य प्रदेश से बाघों के आयात की तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी ओर अपने ही राज्य में मौजूद एक पूरी तरह स्वस्थ बाघ को महीनों से कैद में रखे हुए है. यह विरोधाभास न सिर्फ वन्यजीव संरक्षण की मंशा पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता और प्राथमिकताओं की विफलता को भी उजागर करता है.

इन तमाम तैयारियों के बीच सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि वन विभाग अपने ही यहां मौजूद एक पूरी तरह स्वस्थ बाघ को अब तक जंगल में वापस छोड़ने के प्रति उदासीन बना हुआ है. जबकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिपोर्ट साफ तौर पर बाघ को जंगल में छोड़ने योग्य बता चुकी है.

बीजापुर से नंदनवन तक घायल बाघ की पूरी कहानी

अप्रैल 2025 में बीजापुर वन मंडल क्षेत्र में एक बाघ शिकारियों के लोहे के फंदे में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया था. वन विभाग की कथित निष्क्रियता के कारण यह बाघ करीब 20 दिनों तक फंदे के साथ जंगल में भटकता रहा, जिससे उसकी हालत और बिगड़ती चली गई. बाद में उसे उपचार के लिए रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी लाया गया, जहां 30 जुलाई 2025 को उसकी एक जटिल लेकिन सफल सर्जरी की गई.

डॉक्टरों की रिपोर्ट में बाघ पूरी तरह स्वस्थ

नवंबर 2025 में, सर्जरी के चार महीने बाद, विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की टीम ने बाघ की विस्तृत जांच की. डॉ. पीयूष दुबे, डॉ. संतोष आदिल, डॉ. पी.के. चंदन और डॉ. जे.के. जाडिया की संयुक्त रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि बाघ क्लिनिकली पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय है. सर्जरी का घाव पूरी तरह भर चुका है और बाल उग आए हैं.बाघ घायल पैर पर पूरा वजन डाल पा रहा है. पंजों की पकड़ सामान्य है. दौड़ते समय किसी तरह की लंगड़ाहट नहीं है. हल्की लंगड़ाहट केवल धीमी चाल में दिखती है, जो समय के साथ और सुधर सकती है. डॉक्टरों ने यह भी स्पष्ट किया कि इम्प्लांट निकालने की फिलहाल कोई चिकित्सकीय आवश्यकता नहीं है और बाघ की शारीरिक क्षमता संतोषजनक है.

डॉक्टरों की रिपोर्ट में घायल बाघ हो चुका है स्वस्थ्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दो महीने बाद भी कोई सॉफ्ट रिलीज योजना नहीं

रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की स्पष्ट रिपोर्ट के बावजूद दो महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन वन विभाग ने अब तक इस बाघ को उसके प्राकृतिक आवास में सॉफ्ट रिलीज़ करने की कोई ठोस योजना नहीं बनाई. न तो कोई समय-सीमा तय की गई है और न ही कोई आधिकारिक पहल सामने आई है. सिंघवी का कहना है कि एक दिन की भी अनावश्यक देरी बाघ के प्राकृतिक अधिकारों और वन्यजीव संरक्षण के सिद्धांतों के खिलाफ है.

नवंबर 2024 में कोरिया जिले में बाघ के शिकार के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की थी.इसके बावजूद 27 अक्टूबर 2025 और 10 दिसंबर 2025 को कोर्ट में यह कहा गया कि किसी नई पोचिंग की जानकारी नहीं है, जबकि अप्रैल 2025 में बीजापुर वनमंडल में बाघ के शिकार की यह गंभीर घटना हो चुकी थी.यह घटना प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के संज्ञान में थी, फिर भी अदालत को इससे अवगत नहीं कराया गया.ये न्यायालय की अवमानना और पारदर्शिता की कमी का गंभीर मामला है- नितिन सिंघवी, वन्यजीव प्रेमी

‘आयात’ की चमक, ‘अपनों’ के प्रति बेरुखी

सिंघवी ने आरोप लगाया कि वन विभाग का पूरा फोकस मध्य प्रदेश से बाघ लाने की योजना को प्रचारित कर सुर्खियां बटोरने पर है. उन्होंने सवाल किया कि जब बाहरी बाघों के लिए संसाधन, बाड़े और योजनाएं बनाई जा सकती हैं, तो अपने ही यहां मौजूद स्वस्थ बाघ को जंगल में लौटाने में इतनी उदासीनता क्यों? नितिन सिंघवी ने मांग की कि इस स्वस्थ बाघ को तत्काल उपयुक्त जंगल में सॉफ्ट रिलीज किया जाए.उन्होंने कहा कि वन्यजीव कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं हैं, बल्कि उन्हें स्वतंत्र और प्राकृतिक जीवन का अधिकार मिलना चाहिए.अन्यथा ये मामला वन्यजीव संरक्षण नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और नैतिक विफलता का प्रतीक बनकर रह जाएगा.

