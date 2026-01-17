वन विभाग की ओर से पहली बार रांची में फ्लावर शो, रंग-बिरंगे फूलों का दीदार करना है तो पहुंचें ऑक्सीजन पार्क
रांची में फ्लावर शो का आयोजन किया गया. इस शो में 200 किस्मों के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है.
Published : January 17, 2026 at 4:43 PM IST
रांची:राजधानी रांची के ऑक्सीजन पार्क में अगले दो दिनों तक लोग देश-विदेश के 200 से अधिक किस्म के फूलों की खूबसूरती का दीदार कर सकेंगे.वन-पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से रांची में पहली बार आयोजित इस दो दिवसीय फ्लावर शो की शुरुआत शनिवार को धूमधाम से की गई. इस दो दिवसीय आयोजन में एक से बढ़कर एक आकर्षक और मनभावन फूलों की प्रदर्शनी के साथ-साथ ऑर्गेनिक उत्पादों की भी प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल लगाए गए हैं.
युवाओं में फ्लावर शो को लेकर विशेष आकर्षण
वन विभाग द्वारा आज से शुरू किए गए दो दिवसीय फ्लावर शो सह ऑर्गेनिक उत्पाद बिक्री मेला में जहां एक से बढ़कर एक फूलों के पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई और बिक्री के लिए पौधे रखे गए हैं, वहीं उद्यानिकी में इस्तेमाल होने वाले मैन्युअल और मशीन चालित उपकरण भी प्रदर्शनी में बिक्री की जा रही है.
वन विभाग की ओर से फ्लावर शो का आयोजन
झारखंड में वन विभाग के पीसीसीएफ रविरंजन ने बताया कि पहली बार वन विभाग की ओर से इस तरह के फ्लावर शो का आयोजन किया गया है. इसलिए यह छोटे स्तर पर लगा है, फिर भी 200 देशी-विदेशी प्रजातियों के रंग-बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है. उन्होंने बताया कि आनेवाले वर्षों में इसे और विस्तृत किया जाएगा.
पीसीसीएफ ने बताया कि इस तरह के फ्लावर शो का मुख्य उद्देश्य लोगों में हार्टिकल्चर के प्रति जागरुकता लाना और यह बताना है कि कम जगह वाले घरों और अपार्टमेंट कल्चर में भी बागवानी की जा सकती है.
इन प्रजातियों के फूल ज्यादा भा रहे हैं लोगों को
ऑक्सीजन पार्क में लगाये गए फ्लॉवर शो में पिटोनिया, कैलेंडुला, वेरबेना, सदाबहार, गुलदाउदी, डेन्थस, डहलिया, बकार्डो, एरिका पाम, छतिस्पती, क्लेंचु, गुलाब, डबल डिलाइट सहित कई फूल शामिल हैं.
