गैरसैंण वनाग्नि घटना पर जिम्मेदार अधिकारी ने झाड़ा पल्ला, जानिए क्या कहा?

उत्तराखंड में आग से जंगल धधक रहे हैं. जिससे वन संपदा को खासा नुकसान पहुंच रहा है.

Gairsain Forest Fire Incident
गैरसैंण वनाग्नि घटना (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 13, 2026 at 12:03 PM IST

देहरादून: भराड़ीसैंण के आसपास जंगलों में आग की खबरों के बीच वन विभाग अलग ही राग अलाप रहा है. ईटीवी भारत संवाददाता ने जब मुख्य वन संरक्षक और वनाग्नि के राज्य नोडल अधिकारी आईएफएस सुशांत पटनायक से इस बारे में सवाल किए तो उन्होंने किसी बड़ी आग की घटना से ही इनकार कर दिया. कहा कि एफएसए के अनुसार कहा कि कल भी जीरो अलर्ट था और आज भी जीरो अलर्ट है.

दरअसल बीते दिन विधानसभा बजट सत्र के दौरान गैरसैंण के पास आदिबद्री क्षेत्र के भटोली गांव के आसपास के जंगलों में आग लगने की घनटा को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाया था. मामले में जब ईटीवी भारत संवाददाता ने मुख्य वन संरक्षक और वनाग्नि के राज्य नोडल अधिकारी आईएफएस सुशांत पटनायक से सवाल किया कि जब सरकार का पूरा तंत्र इन दिनों गैरसैंण में मौजूद है और आग की घटनाएं आंखों के सामने हो रही हैं, तब भी जंगलों में आग इतना भयावह रूप क्यों देखने को मिल रही है?

गैरसैंण वनाग्नि घटना पर अधिकारी झाड़ रहे पल्ला (Video-ETV Bharat)

इस पर उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के एफएसए अलर्ट के अनुसार कल भी जीरो अलर्ट था और आज भी जीरो अलर्ट है. उनके अनुसार अभी तक किसी बड़ी आग की घटना की सूचना नहीं है. उन्होंने कहा कि जहां भी छोटी-मोटी आग की घटनाएं सामने आती हैं, वहां वन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझा देती हैं. उन्होंने बताया कि जंगल की आग में पहला एक घंटा बेहद महत्वपूर्ण होता है. इसी समय के दौरान फॉरेस्ट क्रू स्टेशन की टीमें और संबंधित ग्राम पंचायत के लोग मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं.

हालांकि ईटीवी भारत द्वारा जिस विशेष स्थान और घटना का जिक्र किया गया, उस पर उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया और किसी बड़ी फायर घटना से भी साफ मना कर दिया. फायर सीजन की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार बारिश कम हुई है और बर्फबारी भी कम हुई है. इस वजह से इस बार का फायर सीजन थोड़ा संवेदनशील जरूर माना जा रहा है. इसके बावजूद वन विभाग पूरी तरह से तैयार है.

कहा कि फायर सीजन को देखते हुए सभी फॉरेस्ट क्रू स्टेशन अलर्ट पर रखे गए हैं और कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है. उन्होंने बताया कि 15 फरवरी से अब तक प्रदेश में वनाग्नि की कुल 32 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें लगभग 17.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है. हालांकि जमीनी स्तर पर जंगलों में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि जब आसपास के इलाकों में आग के दृश्य साफ दिखाई दे रहे हैं, तब भी जिम्मेदार अधिकारी सैटेलाइट अलर्ट के आंकड़ों पर ही भरोसा करते हुए किसी बड़ी घटना से इनकार कर रहे हैं. इससे वनाग्नि को लेकर प्रशासन की तैयारी और दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

