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विश्व पर्यावरण दिवस: PCCF से लेकर DFO तक झाड़ू लेकर उतरे जंगल में, होरहाप में पॉलीथिन चुनकर दिया बड़ा संदेश

रांची के होरहाप जंगल में सफाई करते वन विभाग के अधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर झारखंड वन विभाग ने राजधानी रांची के होरहाप फॉरेस्ट रेस्ट हाउस क्षेत्र में एक अनूठा जागरुकता अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. "कम प्रदूषण, ज्यादा जीवन" और "प्रकृति को बचाएं, वन्यजीव संरक्षित करें और हरित भविष्य बनाएं" थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने खुद जंगल में उतरकर प्लास्टिक कचरा और पॉलीथिन साफ किया.

पीसीसीएफ के नेतृत्व में चलाया गया अभियान

सुबह छह बजे से शुरू हुए अभियान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) संजीव कुमार, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सहित डीएफओ श्रीकांत वर्मा और वन विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी एक जैसी हरी टी-शर्ट और पीली टोपी पहनकर शामिल हुए. अधिकारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर जंगल में फैले प्लास्टिक कचरे को हटाया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया.

रांची के होरहाप जंगल में वन विभाग के अधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

पॉलीथिन है जंगल और वन्यजीवों का दुश्मन

अधिकारियों ने कहा कि जंगलों में फेंकी गई पॉलीथिन और प्लास्टिक पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है. यह न केवल मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करता है, बल्कि वर्षा जल के प्राकृतिक संचयन में भी बाधा डालता है. वन्यजीव अक्सर भोजन समझकर पॉलीथिन निगल लेते हैं, जिससे उनकी जान तक चली जाती है. इसलिए जंगलों को प्लास्टिक मुक्त बनाना समय की जरूरत है.

बच्चों ने की बर्ड वॉचिंग, सीखे प्रकृति संरक्षण के गुर

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया. बच्चों ने दूरबीन की सहायता से बर्ड वॉचिंग की और जंगल में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की पक्षियों को करीब से देखा. वरिष्ठ वन अधिकारी एटी मिश्रा ने बच्चों को 25 से अधिक पक्षी प्रजातियों की जानकारी दी. जंगल भ्रमण के दौरान बच्चों को पर्यावरणीय संतुलन में पेड़-पौधों, पक्षियों और वन्यजीवों की भूमिका समझाई गई.