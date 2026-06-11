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अवैध खनन पर वन महकमें की चुप्पी बनी सवाल, अफसर ने ही खोल दिए राज

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी में अवैध खनन को लेकर वन विभाग के एक अधिकारी ने मोर्चा खोला हुआ है. देहरादून मुख्यालय से करीब 80 से 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित चकराता डिविजन के SDO राजीव नौटियाल ने कालसी क्षेत्र में अवैध खनन होने के गंभीर आरोप लगाए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने वन मुख्यालय में विभाग के मुखिया से लेकर तमाम अधिकारियों तक को भी इस अवैध खनन के होने की जानकारी अपने पत्र के माध्यम से दी है. लेकिन इसके बावजूद अब तक ना तो उनकी शिकायत पर कोई जांच टीम गठित हुई है और ना ही सरकार की तरफ से इस पर स्थिति स्पष्ट की गई है.

खास बात यह है कि वन विभाग के SDO ने कालसी क्षेत्र में अवैध खनन होने की जानकारी के साथ ही एक क्रशर को सीज किया और इसकी रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों को भेज दी. बताया गया कि यह क्रशर आसान रिजल्ट क्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर लगाया गया था जबकि नियम यह कहता है कि आसान रिजर्व क्षेत्र के 1 किलोमीटर तक कोई भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं हो सकती, जबकि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में खनन गतिविधि को करने के लिए नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड की अनुमति लेना जरूरी है. खास बात यह है कि वन विभाग के एसडीओ द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद उन्हें ही नोटिस दे दिया गया और इस नोटिस में कहा गया कि उनके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह कार्रवाई की गई है.

हालांकि इस दौरान चकराता के डीएफओ ने कालसी डीएफओ को पत्र लिखकर अवैध खनन की शिकायत होने और इस पर उचित कार्रवाई के लिए कहा. वन विभाग के एसडीओ ने इसकी जानकारी प्रमुख वन संरक्षक हॉफ को भी पत्र के माध्यम से दी. यह वही एसडीओ है जिनके साथ पिछले दिनों खनन से जुड़े व्यवसायियों द्वारा सड़क पर ही मारपीट करने से जुड़ा कथित वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद एसडीओ ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की भी मांग की है.