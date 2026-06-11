अवैध खनन पर वन महकमें की चुप्पी बनी सवाल, अफसर ने ही खोल दिए राज
देहरादून में अवैध खनन को लेकर वन विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है. जिस पर जांच कमेटी का गठन तक नहीं हुआ.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 11, 2026 at 9:49 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी में अवैध खनन को लेकर वन विभाग के एक अधिकारी ने मोर्चा खोला हुआ है. देहरादून मुख्यालय से करीब 80 से 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित चकराता डिविजन के SDO राजीव नौटियाल ने कालसी क्षेत्र में अवैध खनन होने के गंभीर आरोप लगाए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने वन मुख्यालय में विभाग के मुखिया से लेकर तमाम अधिकारियों तक को भी इस अवैध खनन के होने की जानकारी अपने पत्र के माध्यम से दी है. लेकिन इसके बावजूद अब तक ना तो उनकी शिकायत पर कोई जांच टीम गठित हुई है और ना ही सरकार की तरफ से इस पर स्थिति स्पष्ट की गई है.
खास बात यह है कि वन विभाग के SDO ने कालसी क्षेत्र में अवैध खनन होने की जानकारी के साथ ही एक क्रशर को सीज किया और इसकी रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों को भेज दी. बताया गया कि यह क्रशर आसान रिजल्ट क्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर लगाया गया था जबकि नियम यह कहता है कि आसान रिजर्व क्षेत्र के 1 किलोमीटर तक कोई भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं हो सकती, जबकि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में खनन गतिविधि को करने के लिए नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड की अनुमति लेना जरूरी है. खास बात यह है कि वन विभाग के एसडीओ द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद उन्हें ही नोटिस दे दिया गया और इस नोटिस में कहा गया कि उनके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह कार्रवाई की गई है.
हालांकि इस दौरान चकराता के डीएफओ ने कालसी डीएफओ को पत्र लिखकर अवैध खनन की शिकायत होने और इस पर उचित कार्रवाई के लिए कहा. वन विभाग के एसडीओ ने इसकी जानकारी प्रमुख वन संरक्षक हॉफ को भी पत्र के माध्यम से दी. यह वही एसडीओ है जिनके साथ पिछले दिनों खनन से जुड़े व्यवसायियों द्वारा सड़क पर ही मारपीट करने से जुड़ा कथित वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद एसडीओ ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की भी मांग की है.
अवैध खनन की शिकायत से जुड़े इस मामले की जानकारी नहीं है. लेकिन यदि किसी भी स्तर से अवैध खनन को लेकर कोई शिकायत आती है तो उस पर फौरन जांच कराई जाएगी.
-सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड-
हैरत की बात यह है कि इसी मामले को लेकर ईटीवी भारत में प्रमुख वन संरक्षक हॉफ रंजन कुमार मिश्रा से भी बात की लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी आधिकारिक रूप से बोलने से इनकार कर दिया. इसके बाद गढ़वाल चीफ धीरज पाण्डेय से भी बात की गई लेकिन उन्होंने काम की व्यस्तता होने के कारण फिलहाल इस पर बात नहीं करने को कहा. इस मामले में एसडीओ राजीव नौटियाल ने आसन संरक्षण रिजर्व के इको सेंसेटिव जोन होने की बात कहते हुए बड़े पैमाने पर यहां अवैध खनन और स्टोन क्रशर संचालित होने की जानकारी तमाम अधिकारियों को दी है और इन स्टोन क्रशर और आईबीएम, बालू भंडार केंद्रों का तत्काल ऑडिट करने का भी सरकार से अनुरोध किया है.
इस मामले पर ईटीवी भारत ने एसडीओ राजीव नौटियाल से भी बात की उन्होंने कहा कि भारतीय वन अधिनियम की धारा 66 कहती है कि कोई भी वन अधिकारी वन नियमों का उल्लंघन होने पर इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार रखता है. उन्होंने कहा कि यह बेहद ही चिंता की बात है कि उनके द्वारा अवैध रूप से खनन गतिविधि संचालित कर रही कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए विकास नगर के पुलिस सीओ को लिखा गया है लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई यही नहीं वन विभाग के अपने अधीनस्थ रेंजर को भी उन्होंने इसके लिए वन कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा, जिसका आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया.
इस मामले में एक तरफ विभागीय मंत्री ने कार्रवाई की बात कह दी है तो दूसरी तरफ सवाल यह उठ रहे हैं कि आखिरकार अवैध खनन की एक सरकारी सेवक द्वारा की जा रही लगातार शिकायतों के बावजूद संबंधित अधिकारी इस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे. सरकार और वन विभाग द्वारा इन शिकायतों पर जांच करने तक की क्यों जहमत नहीं उठाई जा रही है.
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